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Стиль жизни

Жанель Монэ обнажила свою грудь перед толпой на фестивале Essence

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Фото: Getty Images | Жанель Монэ

Это выступление не первое, когда Монэ демонстрирует свою грудь.

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37-летняя американская актриса и певица Жанель Монэ продемонстрировала публике свою правую грудь на фестивале Essence 2023 в Новом Орлеане. Об этом пишет PageSix.

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Знаменитость вышла на сцену в черно-белом комплекте с геометрическим рисунком, который состоял из верхней части бикини, шорт и соответствующей шляпы. В какой-то момент во время живого выступления Монэ приподняла одну сторону топа, чтобы обнажить грудь. Бюст звезды подвергся частичной цензуре, так как на нем была наклейка в форме розового цветка, закрывающего ее сосок.

Тем не менее, Essence Fest не первый раз, когда Монэ демонстрирует свою грудь.

Чувство моды звезды "Достать ножи: Стеклянная луковица" изменилось в последние годы. Впервые она вышла на голливудскую сцену в дизайнерских костюмах, которые выглядели гораздо более консервативно. Однако в июле прошлого года небинарная певица стала чаще делиться с поклонниками фотографиями топлесс.

Ранее Фокус писал, что 50-летняя Гвинет Пэлтроу опубликовала фото топлес.