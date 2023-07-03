Жанель Моне оголила свої груди перед натовпом на фестивалі Essence

Цей виступ не перший, коли Моне демонструє свої груди.

Related video

37-річна американська акторка і співачка Жанель Моне продемонструвала публіці свої праві груди на фестивалі Essence 2023 у Новому Орлеані. Про це пише PageSix.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Знаменитість вийшла на сцену в чорно-білому комплекті з геометричним малюнком, який складався з верхньої частини бікіні, шортів і відповідного капелюха. У якийсь момент під час живого виступу Моне підняла один бік топа, щоб оголити груди. Бюст зірки зазнав часткової цензури, оскільки на ньому була наклейка у формі рожевої квітки, що закриває її сосок.

Проте Essence Fest не вперше, коли Моне демонструє свої груди.

Почуття моди зірки "Дістати ножі: Скляна цибулина" змінилося в останні роки. Уперше вона вийшла на голлівудську сцену в дизайнерських костюмах, які мали набагато консервативніший вигляд. Однак у липні минулого року небінарна співачка почала частіше ділитися з шанувальниками фотографіями топлес.

Раніше Фокус писав, що 50-річна Гвінет Пелтроу опублікувала фото топлес.