Можно ли кормить кошку хлебом: ответ экспертов

Далеко не вся пища, которая нравится людям, подходит для животных, и хлеб – не исключение. Его можно давать кошке, но есть пара моментов, о которых стоит знать.

Related video

Любители кошек часто норовят угостить животных кусочком хлеба, особенно щедро подкидывая его тем четырехлапым, которые живут на улице. Зачастую они руководствуются правилом: что хорошо для человека, то не повредит и кошке. Однако это не соответствует действительности, пишет ASPCA Poison Control Center.

Когда дело доходит до кошек, есть ряд вещей, которые либо не питательны, либо совершенно вредны. Что касается хлеба, что они могут есть его только готовый и в очень небольших количествах. Однако им категорически противопоказано сырое дрожжевое тесто. Сырые дрожжи сбраживают углеводы теста для хлеба, выделяя этанол и углекислый газ. Если кошка или котенок наедятся такого теста, это грозит вздутием живота, нарушением координации, дезориентацией, судорогами, дыхательной недостаточностью т отравлением алкоголем.

Нельзя давать животным и выпечку с изюмом, поскольку изюм и виноград могут вызвать почечную недостаточность. То же касается и ароматизированного хлеба с разными вкусовыми добавками (шоколадом, арахисовым маслом, спредами).

В отличие от многих других продуктов, добавление хлеба в рацион кошки не дает никаких реальных преимуществ. Хуже того, есть ряд недостатков. К ним относятся следующие:

Калорийность. Хлеб, как правило, богат калориями, большая часть которых приходится на углеводы. Кошкам не нужны углеводы в их рационе, что делает эти калории бесполезными. Это обеспечивает ненужный наполнитель для кошек, особенно тех, которые склонны к ожирению или ведут малоподвижный образ жизни. Если кошка любит хлеб, то лучше давать его небольшими порциями.

Давать кошкам хлеб можно только в небольших количествах и без всяких вкусовых добавок Фото: Getty

Может вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом. Как и любая новая еда, хлеб может вызвать проблемы в желудочно-кишечном тракте кошки, если она к ней не привыкла. Это может привести к различным симптомам, включая диарею, запор и рвоту. Если кошка просит хлеба в качестве угощения, сначала стоит дать ей небольшой кусочек, чтобы увидеть, каков будет эффект.

Низкая пищевая ценность. Кошки являются плотоядными животными и поэтому нуждаются в питательных веществах, которые дает мясо. Поэтому большая часть калорий для них должна поступать из мяса или мясных продуктов. В частности, им нужны такие питательные вещества, как белок, определенные витамины и минералы, жирные кислоты и аминокислоты.

Что касается количества хлеба, которое все же можно давать животному, то стоит помнить, что лакомства должны составлять не более 10% ее дневного рациона. В среднем один ломтик простого белого хлеба содержит примерно пятую часть суточной потребности кошки в калориях. Это слишком много, чтобы давать столько за один раз. Небольшого кусочка хлеба вполне достаточно в качестве угощения.

Какие еще человеческие продукты могут есть кошки?

Помимо печеного хлеба, кошки могут безопасно есть следующую человеческую пищу:

Фрукты: яблоки, черника, дыня, огурцы, киви, ананас, клубника и арбуз без косточек.

Овощи: брокколи, морковь, цветная капуста, сельдерей, стручковая фасоль и консервированная тыква.

Мясо: приготовленная курица, индейка, говядина и свинина (без костей и в небольших количествах).

Попкорн (в небольшом количестве).

Сыр (в небольших количествах).

Ранее Фокус писал, почему кошки носятся по квартире.