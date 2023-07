Рита Ора показала стильные сапоги с коровьим принтом (фото)

Звезда сцены приковала к себе многочисленные взгляды, появившись в паре привлекательных сапог.

32-летняя британская певица Рита Ора продемонстрировала стильные сапоги с коровьим принтом. Знаменитость была замечена в Берлине, Германия, в рамках промо-тура своего альбома. Об этом пишет Daily Mail.

Чтобы произвести впечатление звезда сцены выбрала яркий образ. Она выглядела невероятно в черном блейзере, который она надела поверх подходящего мини-платья того же оттенка. Но главным акцентом образа стали высокие сапоги с коровьим принтом.

Поп-звезда дополнила свой дневной ансамбль массивной серебряной цепочкой и серьгами-гвоздиками. Темные солнцезащитные очки прикрывали ее лицо, а свои длинные светлые волосы Рита оставила распущенными.

Рита Ора Фото: Getty Images

Рита усердно работает над продвижением своей новой музыки и последнего трека Don't Think Twice. Девушка поет о том, что "никогда не чувствовала себя более живой", чем когда ее муж-режиссер Тайка Вайтити "впервые увидел ее обнаженной". Это третий сингл с ее грядущего альбома You and I, в котором рассказывается о любовном пути влиятельной пары.

