Ріта Ора показала стильні чоботи з коров'ячим принтом (фото)

Зірка сцени прикувала до себе численні погляди, з'явившись у парі привабливих чобіт.

32-річна британська співачка Ріта Ора продемонструвала стильні чоботи з коров'ячим принтом. Знаменитість була помічена в Берліні, Німеччина, в рамках промо-туру свого альбому. Про це пише Daily Mail.

Щоб справити враження зірка сцени обрала яскравий образ. Вона мала неймовірний вигляд у чорному блейзері, який вона одягла поверх відповідної мінісукні того ж відтінку. Але головним акцентом образу стали високі чоботи з коров'ячим принтом.

Поп-зірка доповнила свій денний ансамбль масивним срібним ланцюжком і сережками-гвоздиками. Темні сонцезахисні окуляри прикривали її обличчя, а своє довге світле волосся Рита залишила розпущеним.

Рита Ора Фото: Getty Images

Рита старанно працює над просуванням своєї нової музики і останнього треку Don't Think Twice. Дівчина співає про те, що "ніколи не відчувала себе більш живою", ніж коли її чоловік-режисер Тайка Вайтіті "вперше побачив її оголеною". Це третій сингл з її майбутнього альбому You and I, в якому розповідається про любовний шлях впливової пари.

