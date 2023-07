Без диет и тренировок. 5 пищевых привычек для быстрой потери веса после 30

Похудение – сложная тема для многих, но чаще это проблема не из-за пола или возраста, а из-за неправильного подхода. Если вы будете следовать этим привычкам, то сможете добиться отличных результатов в похудении в любом возрасте.

Related video

Потеря веса после 30 лет может потребовать больше времени и усилий. С возрастом появляется больше причин для набора веса: ваша жизнь становится более занятой, работа мешает, вы ведете малоподвижный образ жизни, меняются пищевые привычки и многое другое. Об этом пишет Eat This, Not That.

"Если вы никогда не боролись с лишним весом до 30 лет, а ваши привычки в еде и образе жизни далеки от желаемых, есть вероятность, что в какой-то момент это настигнет вас", — говорит диетолог Лаура Бурак. Однако, хорошая новость заключается в том, что возраст не будет работать против ваших усилий, направленных на то, чтобы стать стройнее и здоровее. С правильным позитивным настроем и планом, которого вы точно будете придерживаться, вы будете двигаться в правильном направлении и сможете похудеть в любом возрасте.

Хотя питание играет очень важную роль в потере веса, есть и другие ключевые моменты, которые так же важны для избавления от нежелательных килограммов. К ним относятся движение, питьевой режим, управление стрессом и качественный сон. "Я вижу клиентов, которые "все делают правильно", когда дело доходит до еды, но они не обращают внимания на другие важные области своей жизни, которые могут оказать серьезное влияние", — говорит Бурак.

Какие пищевые привычки помогут вам быстро сбросить вес и стать здоровее даже после 30 лет?

Употребляйте цельные продукты

Фото: Pixabay

Прежде всего, Бурак рекомендует создать основу в основном из качественных растительных продуктов. Это свежие овощи и фрукты, семена, орехи, полезные для сердца масла, такие как масло авокадо и оливковое, картофель, кукуруза, чечевица и бобы. В обзоре 2020 года, опубликованном в журнале Nutrients, было обнаружено, что увеличение потребления фруктов и овощей способствует снижению веса у женщин. Вероятно, так происходит из-за того, что эти продукты богаты пищевыми волокнами, содержат мало калорий и могут помочь вам есть медленнее.

Вы также должны есть много нежирного белка, такого как рыба, яйца и птица, чтобы стабилизировать уровень сахара в крови. "Это в свою очередь, будет держать вас в равновесии и сытости, и у вас будет меньше шансов съесть всю вредную обработанную пищу в 16:00", — объясняет Бурак.

Ограничьте количество добавленного сахара

Фото: Фото: Gettyimages

Добавленный сахар не ваш друг, особенно когда вы пытаетесь похудеть. "Одной из самых больших проблем, с которыми мы сталкиваемся, является обилие добавленного сахара в нашем рационе, и по мере того, как вы становитесь старше, это может оказывать большее влияние на ваше здоровье и вес", — объясняет Бурак. Потребление избыточных калорий из добавленных сахаров связано с увеличением веса и жира в области живота.

Это очень правильная привычка — ограничивать количество потребляемого добавленного сахара. Выпечка, печенье, газированные напитки и конфеты… Кроме того, начните читать этикетки на продуктах всякий раз, когда вы делаете покупки в продуктовом магазине. Это может помочь вам определить скрытые источники сахара, которые есть во многих упакованных продуктах.

Ешьте достаточно в течение дня

Фото: Unsplash

Пытаясь добиться быстрой потери веса, вы часто делаете ошибку, пытаясь сильно ограничивать себя в течение дня, а вечером переедая. Ваше тело нуждается в топливе в течение дня, поэтому лишая себя калорий днем, вы потребляете больше, чем должны поздно вечером. Такое питание на постоянной основе может привести к увеличению веса и другим проблемам со здоровьем.

Бурак подчеркивает: "Ешьте достаточно в дневные часы, когда вы действительно нуждаетесь в еде больше всего, и облегчайте ужин. С тенденцией к прерывистому голоданию, люди пропускают приемы пищи и экономят калории, чтобы иметь возможность съесть что-то сладкое днем или вечером".

Готовьте еду заранее

Фото: Getty

Если вы хотите похудеть, нужно самостоятельно готовить еду, чтобы обеспечить организм всеми необходимыми питательными веществами и контролировать размеры порций и количество ингредиентов. Если вы распланируете все приемы пищи на неделю, закупите продукты и сделаете необходимые заготовки, то, скорее всего не будете покупать нездоровую еду по дороге на работу или домой. Согласно исследованию, опубликованному в Международном журнале поведенческого питания и физической активности, приготовление пищи дома связано с всесторонним "улучшением качества питания". У участников исследования, которые планировали свое питание, снижались риски развития ожирения и избыточного веса.

Практикуйте осознанное питание

Фото: Getty Images

Это может показаться слишком просто, но вам нужно замедлить свой ритм жизни и научиться концентрироваться и наслаждаться едой.

Ограничьте все отвлекающие факторы, такие как просмотр телевизора, пролистывание социальных сетей в телефоне, и научитесь практиковать осознанное питание. "Обратите внимание на то, что вы на самом деле едите, чтобы ваш разум и тело могли лучше перерабатывать пищу и не давали вам съесть слишком много в конце дня, когда вам, скорее всего, уже не нужна эта энергия", — объясняет Бурак.

Напомним, эти 8 продуктов помогут снизить аппетит и сбросить лишний вес

Ранее Фокус писал о том, что иногда вы можете даже не подозревать, что некоторые привычки мешают вам похудеть так как сильно влияют на ваш вес и здоровье.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые интересные новости из мира шоу-бизнеса и светской жизни!