Без дієт і тренувань. 5 харчових звичок для швидкої втрати ваги після 30

Схуднення — складна тема для багатьох, але частіше це проблема не через стать або вік, а через неправильний підхід. Якщо ви будете дотримуватися цих звичок, то зможете досягти відмінних результатів у схудненні в будь-якому віці.

Related video

Втрата ваги після 30 років може потребувати більше часу та зусиль. З віком з'являється більше причин для набору ваги: ваше життя стає більш зайнятим, робота заважає, ви ведете малорухливий спосіб життя, змінюються харчові звички і багато іншого. Про це пише Eat This, Not That.

"Якщо ви ніколи не боролися із зайвою вагою до 30 років, а ваші звички в їжі та способі життя далекі від бажаних, є вірогідність, що в якийсь момент це наздожене вас", — каже дієтологиня Лаура Бурак. Однак, гарна новина полягає в тому, що вік не працюватиме проти ваших зусиль, спрямованих на те, щоб стати стрункішою і здоровішою. З правильним позитивним настроєм і планом, якого ви точно дотримуватиметеся, ви рухатиметеся в правильному напрямку й зможете схуднути в будь-якому віці.

Хоча харчування відіграє дуже важливу роль у втраті ваги, є й інші ключові моменти, які так само важливі для позбавлення від небажаних кілограмів. До них належать рух, питний режим, управління стресом та якісний сон. "Я бачу клієнтів, які "все роблять правильно", коли йдеться про їжу, але вони не звертають уваги на інші важливі сфери свого життя, які можуть мати серйозний вплив", — каже Бурак.

Які харчові звички допоможуть вам швидко скинути вагу й стати здоровішими навіть після 30 років?

Вживайте цільні продукти

Фото: Pixabay

Перш за все, Бурак рекомендує створити основу в основному з якісних рослинних продуктів. Це свіжі овочі та фрукти, насіння, горіхи, корисні для серця олії, як-от олія авокадо й оливкова, картопля, кукурудза, сочевиця й боби. В огляді 2020 року, опублікованому в журналі Nutrients, було виявлено, що збільшення споживання фруктів і овочів сприяє зниженню ваги у жінок. Ймовірно, так відбувається через те, що ці продукти багаті харчовими волокнами, містять мало калорій і можуть допомогти вам їсти повільніше.

Ви також повинні їсти багато нежирного білка, такого як риба, яйця і птиця, щоб стабілізувати рівень цукру в крові. "Це, своєю чергою, триматиме вас у рівновазі та ситості, і у вас буде менше шансів з'їсти всю шкідливу оброблену їжу о 16:00", — пояснює Бурак.

Обмежте кількість доданого цукру

Фото: Фото: Gettyimages

Доданий цукор не ваш друг, особливо коли ви намагаєтеся схуднути. "Однією з найбільших проблем, з якими ми стикаємося, є велика кількість доданого цукру в нашому раціоні, і в міру того, як ви стаєте старшими, це може мати більший вплив на ваше здоров'я і вагу", — пояснює Бурак. Споживання надлишкових калорій з доданих цукрів пов'язане зі збільшенням ваги і жиру в ділянці живота.

Це дуже правильна звичка — обмежувати кількість споживаного доданого цукру. Випічка, печиво, газовані напої та цукерки... Крім того, почніть читати етикетки на продуктах щоразу, коли ви робите покупки в продуктовому магазині. Це може допомогти вам визначити приховані джерела цукру, які є в багатьох упакованих продуктах.

Їжте достатньо протягом дня

Фото: Unsplash

Намагаючись домогтися швидкої втрати ваги, ви часто робите помилку, намагаючись сильно обмежувати себе протягом дня, а ввечері переїдаєте. Ваше тіло потребує палива протягом усього дня, тому позбавляючи себе калорій вдень, ви споживаєте більше, ніж повинні пізно ввечері. Таке харчування на постійній основі може призвести до збільшення ваги та інших проблем зі здоров'ям.

Бурак підкреслює: "Їжте достатньо в денні години, коли ви справді потребуєте їжі найбільше, і полегшуйте вечерю. З тенденцією до переривчастого голодування, люди пропускають прийоми їжі та заощаджують калорії, щоб мати можливість з'їсти щось солодке вдень або ввечері".

Готуйте їжу заздалегідь

Фото: Getty

Якщо ви хочете схуднути, потрібно самостійно готувати їжу, щоб забезпечити організм усіма необхідними поживними речовинами та контролювати розміри порцій та кількість інгредієнтів. Якщо ви розплануєте всі прийоми їжі на тиждень, закупите продукти і зробите необхідні заготовки, то, найімовірніше, не купуватимете нездорову їжу дорогою на роботу або додому. Згідно з дослідженням, опублікованим у Міжнародному журналі поведінкового харчування та фізичної активності, приготування їжі вдома пов'язане з всебічним "поліпшенням якості харчування". У учасників дослідження, які планували своє харчування, знижувалися ризики розвитку ожиріння і надмірної ваги.

Практикуйте усвідомлене харчування

Фото: Getty Images

Це може здатися занадто просто, але вам потрібно сповільнити свій ритм життя та навчитися концентруватися і насолоджуватися їжею.

Обмежте всі відволікаючі фактори, такі як перегляд телевізора, гортання соціальних мереж у телефоні, і навчіться практикувати усвідомлене харчування. "Зверніть увагу на те, що ви насправді їсте, щоб ваш розум і тіло могли краще переробляти їжу і не давали вам з'їсти забагато наприкінці дня, коли вам, найімовірніше, вже не потрібна ця енергія", — пояснює Бурак.

Нагадаємо, ці 8 продуктів допоможуть знизити апетит й скинути зайву вагу

Раніше Фокус писав про те, що іноді ви можете навіть не підозрювати, що деякі звички заважають вам схуднути, оскільки сильно впливають на вашу вагу та здоров'я.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найцікавіші новини зі світу шоу-бізнесу та світського життя!