Чем заменить надоевшие леггинсы: 7 вариантов на осень 2023

Леггинсы по-прежнему остаются в тренде, но есть немало других альтернатив.

Related video

Леггинсы – удобный предмет гардероба, который уверенно занял свое место в повседневных луках модниц, а также незаменим в качестве домашней одежды для тех, кто работает или учится дистанционно. В теплое время тонкие, зимой утепленные, они пользовались и продолжают пользоваться популярностью. Однако есть немало альтернатив этой вещи, которые ничем не хуже. Ресурс Why What Where предлагает несколько вариантов замены леггинсов. Их можно использовать как для выхода на улицу, так и для того, чтобы выглядеть элегантно дома.

Свободные джинсы

Свободные джинсы – не менее удобны, чем леггинсы. Они не сковывают движения и защищают от холода. Чтобы они были еще более комфортными, выбирайте пары из более эластичной джинсовой ткани.

Платье-футляр из джерси

Альтернативы леггинсам не обязательно относятся к категории брюк. Очень элегантный наряд – мягкое платье-футляр, которое можно носить с сапогами до колена и свободным шерстяным пиджаком.

Фото: NORMA KAMALI

.

Трикотажные брюки

Теплые вязаные штаны – элемент для создания очень теплого и комфортного ансамбля. Добавьте в этот образ свой любимый джемпер и кроссовки или сапоги, чтобы завершить сдержанную и уютную эстетику.

Фото: FREE PEOPLE

Шорты и колготки

Шорты – это не только летний предмет гардероба. Пара плотных колготок – и ансамбль с шортами получает новую жизнь осенью и даже в относительно теплые зимние дни. Подберите под них пару высоких сапог – и стильный образ готов.

Брюки на завязках

Для домоседов отличная замена леггинсам – мягкие брюки на завязках из хлопкового поплина или льна. В свежей белой футболке и уютном кардигане они смотрятся очень удобно и тепло. Такой ансамбль можно надеть и на улицу, набросив сверху длинное пальто.

Джоггеры

Если вы ищете оптимальный комфорт, то спортивные штаны должны быть в вашей повестке дня. Возможно, они более повседневные, чем леггинсы, но от этого они не стали менее популярны. Джоггеры, кроссовки, флисовая кофта – и теплый осенний ансамбль готов.

Фото: ADANOLA

Макси-юбки

Юбки макси — одна из главных тенденций года. Ищите приталенные фасоны, которые придадут вам такие же чистые линии, как и пара леггинсов, или выбирайте варианты с более пышной юбкой из трикотажного переплетения.

Ранее Фокус писал, как создать интересные осенние ансамбли с джинсами скинни.