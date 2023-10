Чим замінити обридлі легінси: 7 варіантів на осінь 2023 року

Легінси, як і раніше, залишаються в тренді, але є чимало інших альтернатив.

Related video

Легінси — зручний предмет гардероба, який упевнено посів своє місце в повсякденних луках модниць, а також незамінний як домашній одяг для тих, хто працює або вчиться дистанційно. У теплу пору тонкі, взимку утеплені, вони користувалися і продовжують користуватися популярністю. Проте є чимало альтернатив цій речі, які нічим не гірші. Ресурс Why What Where пропонує кілька варіантів заміни легінсів. Їх можна використовувати як для виходу на вулицю, так і для того, щоб виглядати елегантно вдома.

Вільні джинси

Вільні джинси — не менш зручні, ніж легінси. Вони не сковують рухи і захищають від холоду. Щоб вони були ще комфортнішими, обирайте пари з більш еластичної джинсової тканини.

Сукня-футляр із джерсі

Альтернативи легінсам не обов'язково належать до категорії штанів. Дуже елегантне вбрання — м'яка сукня-футляр, яку можна носити з чобітьми до коліна і вільним вовняним піджаком.

Фото: NORMA KAMALI

.

Трикотажні штани

Теплі в'язані штани — елемент для створення дуже теплого та комфортного ансамблю. Додайте до цього образу свій улюблений джемпер і кросівки або чоботи, щоб завершити стриману та затишну естетику.

Фото: FREE PEOPLE

Шорти і колготки

Шорти — це не тільки літній предмет гардероба. Пара щільних колготок — і ансамбль з шортами отримує нове життя восени і навіть у відносно теплі зимові дні. Підберіть під них пару високих чобіт — і стильний образ готовий.

Штани на зав'язках

Для домосідів чудова заміна легінсам — м'які штани на зав'язках з бавовняного попліну або льону. У свіжій білій футболці і затишному кардигані вони мають дуже зручний і теплий вигляд. Такий ансамбль можна вдягнути і на вулицю, накинувши зверху довге пальто.

Джоггери

Якщо ви шукаєте оптимальний комфорт, то спортивні штани мають бути у вашому порядку денному. Можливо, вони більш повсякденні, ніж легінси, але від цього вони не стали менш популярними. Джогери, кросівки, флісова кофта — і теплий осінній ансамбль готовий.

Фото: ADANOLA

Максі-спідниці

Спідниці максі — одна з головних тенденцій року. Шукайте приталені фасони, які додадуть вам таких самих чистих ліній, як і пара легінсів, або обирайте варіанти з більш пишною спідницею з трикотажного переплетення.

Раніше Фокус писав, як створити цікаві осінні ансамблі з джинсами скінні.