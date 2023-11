Начинайте день правильно: 4 утренних привычки от самых долгоживущих людей в мире

То, как вы начинаете свой день, влияет на ваше настроение, уровень энергии и продолжительность жизни. Следуйте привычкам людей из "голубых зон", чтобы улучшить и продлить свою жизнь.

Related video

У каждого есть свой утренний распорядок, но то, что у вас есть определенный режим, который вы соблюдаете, не означает, что он состоит из самых полезных привычек. Лома Линда, Калифорния, Икария, Греция, Окинава, Япония, Никойя, Коста-Рика и Сардиния — это все, так называемые, "голубые зоны" — районы земного шара, где люди чаще обычного доживают до 100 лет. Самые долгоживущие люди поделились некоторыми из лучших утренних привычек, которые помогут улучшить свою жизнь и вам. Об этом пишет Eat This, Not That.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые интересные новости из мира шоу-бизнеса и светской жизни!

С возрастом становится сложнее осваивать новые привычки, потому что к изменениям бывает сложно привыкнуть. Но узнавать и пробовать что-то новое очень приятно, особенно, если эти старания принесут плоды в виде долголетия. И лучший способ узнать, как увеличить продолжительность своей жизни, это учиться у тех, кто уже сделал это. Некоторые простые привычки, такие как то, что вы едите на завтрак, потенциально могут увеличить продолжительность вашей жизни на несколько лет. Поэтому подумайте о том, чтобы позаимствовать некоторые их них и внести полезные изменения и в свою жизнь.

Начните утро с питательного завтрака

Фото: Freepik

Сытный завтрак, например тарелка овсянки по утрам, искренняя рекомендация исследователя, научного сотрудника National Geographic и удостоенного наград журналиста Дэна Бюттнера. Бюттнер считает, что овсянка — это "непревзойденный завтрак в Голубой зоне, особенно в наступающие холодные месяцы".

Исследователь подчеркивает, что нужно выбирать "плотные хлопья, приготовленные на медленном огне" и наслаждаться ими с измельченными орехами, особенно миндалем. "Сварите их вместе", — говорит он. "Мне нравится готовить их вместе. Это занимает всего около 10 минут. Миндаль становится мягче. Я добавляю немного овсяного молока. Я люблю, когда немного сладкого, поэтому добавляю туда чайную ложку кленового сиропа, а затем немного корицы. Корица не только антибактериальное средство, она может усиливать сладость без добавления сахара. Объедините эти два продукта с низким гликемическим индексом, сложными углеводами и клетчаткой, которые помогут вам выжить до полудня и помогут дожить до 100 лет".

Проведите время с близкими

Фото: Getty Images

Утро может быть загруженным, но прежде чем открыть ноутбук или начать свой день, выделите время для общения со своим партнером и семьей. Отдавать предпочтение семье — это то, в чем люди в "голубых зонах" являются профессионалами, и ясно, что они пожинают плоды этой полезной для души привычки. Бюттнер, в одном из своих видео в Tik-Tok рассказывает, что: "Основой каждой культуры долголетия в мире является то, как они общаются. Они склонны отдавать приоритет семье, а не работе и хобби".

Выпейте кофе

Фото: Freepik

Если чашка теплого кофе уже является частью вашего утреннего ритуала, вам повезло, потому что жители Голубых зон тоже практикуют эту привычку. По данным Blue Zones, жители самых известных "голубых зон" начинают свое утро с чашки подслащенного кофе без сливок. Кроме того, научные данные доказывают, что чашечка кофе по утрам — отличный способ поднять настроение утром, сохранив его на весь день. Кофе может улучшить настроение, помочь при депрессии и уменьшить воспаление, он также содержит незаменимые антиоксиданты.

Составьте план на день

Исследования также показывают, что пожилые люди, которые планируют каждый свой день и имеют цель, как правило, живут дольше, чем те, кто этого не делает. Список планов и задач на день — это умная утренняя привычка, которая может даже помочь продлить вашу жизнь! Во многих "голубых зонах" идея наличия цели или того, что побуждает этих людей вставать с постели по утрам, является важной частью их образа жизни. Жители Окинавы называют это "икигай", а жители Никоя — "планом жизни".

Напомним, ученые назвали 8 полезных для сердца привычек, которые сохранят молодость и помогут отстрочить старость.

Ранее Фокус писал о том, что эксперт по долголетию дал 5 советов, которые помогут дожить до 100 лет.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.