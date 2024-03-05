Дочь Уилла Смита снялась топлес для продвижения новой песни

Девушка с 10 лет занимается музыкой и сейчас продвигает свой новый трек под названием "Symptom Of Life". Его премьера запланирована на 12 марта.

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23-летняя Уиллоу Смит, дочь оскароносного голливудского актера Уилла Смита и певицы, актрисы и писательницы Джады Пинкетт Смит, которая строит музыкальную карьеру, занялась продвижением своей новой песни "Symptom Of Life" и представила в соцсети обложку сингла. Девушка опубликовала в соцсети черно-белое фото топлес.

На снимке она позирует в одних джинсах с низкой посадкой, обхватив грудь руками и закрыв глаза. Ее волосы уложены в геометрическую прическу с аксессуарами, напоминающими палочки для еды.

В подписи к фото она сообщила, что ее новая песня выходит уже 12 марта.

Уиллоу Смит в смелой фотосессии Фото: willowsmith

Автор обложки – фотограф Саломе Гомис-Трезизе, которую Уиллоу указала в подписи к Instagram.

Несколькими днями ранее девушка поделилась видео, где представлены первые несколько тактов ее новой песни. На записи видно, как артистка сидит на стуле на зеленом фоне.

На ней – белый топ и джинсы с высокой талией. Уиллоу позирует без обуви, но с не менее футуристической прической, чем на обложке трека.

Мисс Смит давно занимается музыкой. Свою первую песню " Whip My Hair" она выпустила в возрасте 10 лет. Девушка уже успела поиграть на разогреве Machine Gun Kelly, а также работала со старшим братом Джейденом.

Визуал ее последней песни был выпущен 2 ноября 2023 года. На нем изображена красавица в черной майке и брюках, поющая на белом фоне.

В прошлом году в интервью Уиллоу признавалась, что давно страдает приступами тревожности, и это немало отравляет ей жизнь. Чтобы побороть тревожность, она даже создала группу The Anxiety с музыкантом Тайлером Коулом в 2019 году. Они выпустили свой дебютный одноименный альбом 13 марта 2020 года в день, когда США накрыла пандемия коронавируса. Уже три с половиной года Уиллоу находится "в совершенно другом творческом пространстве" и переосмысливает расстройство.

Ранее Фокус писал, что дочь Уилла Смита призналась в попытке суицида в 10-летнем возрасте.