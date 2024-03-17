Ким Кардашьян пошутила об исчезновении Кейт Миддлтон (фото)
Бывшая жена Канье Уэста демонстрацию очередного модного образа неожиданно привязала к слухам о пропаже принцессы Уэльской.
Американская звезда реалити-шоу и бизнесвумен Ким Кардашьян не преминула упомянуть о том, о чем все таблоиды судачат уже не первую неделю: куда пропала Кейт Миддлтон. На фоне спекуляций по поводу местонахождения принцессы она опубликовала на своей странице Instagram несколько снимков, которые подписала "Иду искать Кейт".
На снимках она изображена в футболке с тура "Up in Smoke Tour", первоначально называвшегося "The Boyz in the Hood", легендарного тура 2000 года, в котором участвовали лучшие рэп- и хип-хоп исполнители того времени, такие как Доктор Дре, Снуп Догг и Эминем. Также на ней были кожаные брюки с декором, блестящее колье, а в руках она держала миниатюрную черную сумочку.
Как пишет Daily Mail, сообщение появилось на следующий день после того, как стало известно, что принц Гарри – зять Кейт – катался на лыжах в Аспене с Кори Гэмблом, бойфрендом Крис Дженнер, матери Ким Кардашьян. Компанию им составили миллиардер из приложения для знакомств Bumble Уитни Вулф и ее муж Майкл Херд.
Ранее о Кейт Миддлтон публично высказалась американская телеведущая Вупи Голдберг, которая защищала принцессу Уэльскую.
Тем временем друзья Кэтрин и принца Уильяма говорят, что пара опустошена и потрясена скандалом, возникшим из-за редактирования фото, а также слухами об изменах принца. Несмотря на это Кэтрин не собирается публиковать новое семейное фото ранее 23 апреля, дня рождения принца Луи.
Принцесса Кейт не появлялась официально на публике с тех пор, как 16 января она перенесла серьезную операцию на брюшной полости, что привело к растущему цунами спекуляций по поводу ее неизвестного состояния здоровья. Кенсингтонский дворец пару раз писал о том, что она "хорошо восстанавливается". Однако столь длительное отсутствие Кейт хотя бы онлайн продолжает множить слухи.
Поклонники Кэтрин, например, обратили внимание, что на скандальном фото, которое было отредактировано, на пальце будущей королевы нет обручального кольца. Это вызвало еще большую тревогу среди фанатов, которые вспомнили о "любовнице" принца.
На фоне продолжающегося фурора вокруг Кейт и ее здоровья в сообщениях из Америки говорилось, что Гарри проводил время с членом клана Кардашьян. Однако Меган с ним не было. Она занята тем, что запускает свой новый бренд кулинарии и образа жизни American Riviera Orchard.
Ранее Фокус писал, как живет принц Уильям после того, как его жена заболела.