Ким Кардашьян пошутила об исчезновении Кейт Миддлтон (фото)

Бывшая жена Канье Уэста демонстрацию очередного модного образа неожиданно привязала к слухам о пропаже принцессы Уэльской.

Американская звезда реалити-шоу и бизнесвумен Ким Кардашьян не преминула упомянуть о том, о чем все таблоиды судачат уже не первую неделю: куда пропала Кейт Миддлтон. На фоне спекуляций по поводу местонахождения принцессы она опубликовала на своей странице Instagram несколько снимков, которые подписала "Иду искать Кейт".

На снимках она изображена в футболке с тура "Up in Smoke Tour", первоначально называвшегося "The Boyz in the Hood", легендарного тура 2000 года, в котором участвовали лучшие рэп- и хип-хоп исполнители того времени, такие как Доктор Дре, Снуп Догг и Эминем. Также на ней были кожаные брюки с декором, блестящее колье, а в руках она держала миниатюрную черную сумочку.

Ким Кардашьян поспешила вписаться в повестку с пропажей принцессы Уэльскрй Фото: Instagram/kimkardashian

Как пишет Daily Mail, сообщение появилось на следующий день после того, как стало известно, что принц Гарри – зять Кейт – катался на лыжах в Аспене с Кори Гэмблом, бойфрендом Крис Дженнер, матери Ким Кардашьян. Компанию им составили миллиардер из приложения для знакомств Bumble Уитни Вулф и ее муж Майкл Херд.

Ранее о Кейт Миддлтон публично высказалась американская телеведущая Вупи Голдберг, которая защищала принцессу Уэльскую.

Тем временем друзья Кэтрин и принца Уильяма говорят, что пара опустошена и потрясена скандалом, возникшим из-за редактирования фото, а также слухами об изменах принца. Несмотря на это Кэтрин не собирается публиковать новое семейное фото ранее 23 апреля, дня рождения принца Луи.

Принцесса Кейт не появлялась официально на публике с тех пор, как 16 января она перенесла серьезную операцию на брюшной полости, что привело к растущему цунами спекуляций по поводу ее неизвестного состояния здоровья. Кенсингтонский дворец пару раз писал о том, что она "хорошо восстанавливается". Однако столь длительное отсутствие Кейт хотя бы онлайн продолжает множить слухи.

На фото, наделавшем столько шума, Кейт позирует без обручального кольца Фото: Instagram @princeandprincessofwales

Поклонники Кэтрин, например, обратили внимание, что на скандальном фото, которое было отредактировано, на пальце будущей королевы нет обручального кольца. Это вызвало еще большую тревогу среди фанатов, которые вспомнили о "любовнице" принца.

На фоне продолжающегося фурора вокруг Кейт и ее здоровья в сообщениях из Америки говорилось, что Гарри проводил время с членом клана Кардашьян. Однако Меган с ним не было. Она занята тем, что запускает свой новый бренд кулинарии и образа жизни American Riviera Orchard.

