Доказано наукой: 8 овощей, которые уменьшают воспаление в организме

Чтобы снизить риск хронических заболеваний, нужно употреблять больше противовоспалительных овощей — диетолог назвала 8 лучших

Овощи необходимы для снижения воспаления, поскольку они богаты витаминами, минералами, клетчаткой, антиоксидантами и фитохимическими веществами, полезными для уменьшения хронического воспаления. Эти питательные вещества помогают бороться с окислительным стрессом, и нейтрализуют свободные радикалы — два распространенных виновника, вызывающих воспаление. Кроме того, исследования показывают, что употребление овощей может улучшить здоровье кишечника благодаря высокому содержанию клетчатки. Хорошо сбалансированный и разнообразный кишечный микробиом помогает укрепить иммунитет и уменьшить воспаление. Об этом пишет Eat This, Not That.

Доктор медицинских наук, диетолог Триста Бест рассказала, какие овощи помогают лучше всего справиться с воспалением и перейти на более здоровое питание.

Шпинат

Фото: Freepik

Шпинат богат витаминами А и С и антиоксидантами, такими как кверцетин и кемпферол, которые помогают бороться с воспалением. "Эту универсальную листовую зелень можно употреблять в сыром виде в салатах или готовить в различных блюдах, что является удобным способом добавить в пищу питательные вещества, борющиеся с воспалениями", — говорит Бест. "Высокое содержание клетчатки также поддерживает здоровье пищеварительной системы и помогает в контроле веса".

Брокколи

Брокколи является отличным источником сульфорафана, антиоксиданта с мощным противовоспалительным действием. Она также богата витаминами С и К и клетчаткой, которые, как показывают исследования, могут помочь уменьшить воспаление и улучшить резистентность к инсулину.

"Приготовленная на пару, жареная или добавленная в жаркое, брокколи является прекрасным способом включить в свой рацион противовоспалительные соединения, одновременно поддерживая процессы детоксикации в организме. Обилие клетчатки способствует насыщению и помогает пищеварению".

Болгарский перец

Фото: Freepik

Болгарский перец богат витаминами А и С и антиоксидантами, которые помогают уменьшить воспаление и защитить от дегенеративных заболеваний. "Доступный в различных ярких цветах, болгарский перец придает блюдам вкус и хруст, одновременно обеспечивая изрядную дозу антиоксидантов для борьбы с воспалениями и поддержки иммунной функции", — говорит Бест. "Их низкая калорийность и высокое содержание воды делают их отличным выбором для контроля веса и гидратации".

Помидоры

Помидоры богаты ликопином — антиоксидантом с мощными противовоспалительными свойствами. "Помидоры вкусны в салатах, соусах и бутербродах и являются богатым источником ликопина, снижающего воспаление и риск хронических заболеваний. Кроме того, высокое содержание калия в них помогает регулировать кровяное давление и поддерживает здоровье сердца", — отмечает Бест.

Свекла

Фото: Pixabay

Обзор 2021 года показал, что свекла содержит соединения, называемые беталаинами, которые помогают уменьшить воспаление. "Свеклу можно жарить, варить или натирать в салатах в сыром виде, она придает уникальную сладость и обладает противовоспалительными свойствами", — объясняет Бест.

Чеснок

Чеснок содержит соединения серы и антиоксиданты, которые могут помочь уменьшить воспаление и защитить от хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые заболевания и рак.

"Чеснок, являющийся основным продуктом многих кухонь, он придает блюдам глубину вкуса, обеспечивая при этом мощный противовоспалительный и иммуностимулирующий эффект. Его противомикробные свойства также помогают в борьбе с инфекциями и поддерживать здоровье полости рта", — говорит Бест.

Лук

Фото: Freepik

Лук содержит кверцетин — флавоноид, обладающий противовоспалительным действием. Он также богат витамином С, который помогает уменьшить воспаление и поддержать иммунную функцию. "Лук придает блюдам пикантную глубину и содержит кверцетин и другие флавоноиды, помогающие уменьшить воспаление и улучшить здоровье сердца", — говорит Бест. "Кроме того, их пребиотические волокна питают полезные кишечные бактерии, поддерживая здоровье пищеварительной системы".

Сельдерей

Сельдерей — низкокалорийный овощ, богатый антиоксидантами и противовоспалительными соединениями. Экспериментальные исследования показывают, что сельдерей обладает противовоспалительными и противогрибковыми свойствами, поддерживая общее состояние здоровья. "Благодаря своей хрустящей текстуре и мягкому вкусу сельдерей является универсальной добавкой к салатам, супам и закускам", — говорит Бест. "Его природные мочегонные свойства могут помочь уменьшить вздутие живота и поддержать здоровье почек".

