Доведено наукою: 8 овочів, які зменшують запалення в організмі

Щоб знизити ризик хронічних захворювань, потрібно вживати більше протизапальних овочів — дієтолог назвала 8 найкращих

Овочі необхідні для зниження запалення, оскільки вони багаті вітамінами, мінералами, клітковиною, антиоксидантами та фітохімічними речовинами, корисними для зменшення хронічного запалення. Ці поживні речовини допомагають боротися з окислювальним стресом і нейтралізують вільні радикали — два найпоширеніші винуватці, що спричиняють запалення. Крім того, дослідження показують, що вживання овочів може поліпшити здоров'я кишечника завдяки високому вмісту клітковини. Добре збалансований і різноманітний кишковий мікробіом допомагає зміцнити імунітет та зменшити запалення. Про це пише Eat This, Not That.

Докторка медичних наук, дієтологиня Тріста Бест розповіла, які овочі допомагають найкраще впоратися із запаленням і перейти на більш здорове харчування.

Шпинат

Шпинат багатий на вітаміни А і С та антиоксиданти, такі як кверцетин і кемпферол, які допомагають боротися із запаленням. "Цю універсальну листову зелень можна вживати в сирому вигляді в салатах або готувати в різноманітних стравах, що є зручним способом додати в їжу поживні речовини, які борються із запаленнями", — каже Бест. "Високий вміст клітковини також підтримує здоров'я травної системи та допомагає в контролі ваги".

Брокколі

Броколі є чудовим джерелом сульфорафану, антиоксиданту з потужною протизапальною дією. Вона також багата на вітаміни С і К та клітковину, які, як свідчать дослідження, можуть допомогти зменшити запалення і поліпшити резистентність до інсуліну.

"Приготована на пару, смажена або додана до печені, броколі є чудовим способом додати до свого раціону протизапальні сполуки, водночас підтримуючи процеси детоксикації в організмі. Велика кількість клітковини сприяє насиченню і допомагає травленню".

Болгарський перець

Болгарський перець багатий на вітаміни А і С та антиоксиданти, які допомагають зменшити запалення і захистити від дегенеративних захворювань. "Доступний у різних яскравих кольорах, болгарський перець надає стравам смаку і хрускоту, одночасно забезпечуючи неабияку дозу антиоксидантів для боротьби із запаленнями й підтримки імунної функції", — каже Бест. "Їхня низька калорійність і високий вміст води роблять їх чудовим вибором для контролю ваги та гідратації".

Помідори

Помідори багаті на лікопін — антиоксидант із потужними протизапальними властивостями. "Помідори смакують у салатах, соусах і бутербродах і є багатим джерелом лікопіну, що знижує запалення і ризик хронічних захворювань. Крім того, високий вміст калію в них допомагає регулювати кров'яний тиск та підтримує здоров'я серця", — зазначає Бест.

Буряк

Огляд 2021 року показав, що буряк містить сполуки, звані беталаїнами, які допомагають зменшити запалення. "Буряк можна смажити, варити або натирати в салати у сирому вигляді, він надає унікальної солодкості та має протизапальні властивості", — пояснює Бест.

Часник

Часник містить сполуки сірки та антиоксиданти, які можуть допомогти зменшити запалення і захистити від хронічних захворювань, включно із серцево-судинними захворюваннями і раком.

"Часник є основним продуктом багатьох кухонь, він надає стравам глибину смаку, забезпечуючи при цьому потужний протизапальний та імуностимулювальний ефект. Його протимікробні властивості також допомагають у боротьбі з інфекціями і підтримувати здоров'я порожнини рота", — каже Бест.

Цибуля

Цибуля містить кверцетин — флавоноїд, що має протизапальну дію. Вона також багата на вітамін С, який допомагає зменшити запалення і підтримати імунну функцію. "Цибуля надає стравам пікантної глибини і містить кверцетин та інші флавоноїди, що допомагають зменшити запалення і поліпшити здоров'я серця", — каже Бест. "Крім того, їхні пребіотичні волокна живлять корисні кишкові бактерії, підтримуючи здоров'я травної системи".

Селера

Селера — низькокалорійний овоч, багатий антиоксидантами та протизапальними сполуками. Експериментальні дослідження показують, що селера має протизапальні та протигрибкові властивості, підтримуючи загальний стан здоров'я. "Завдяки своїй хрусткій текстурі та м'якому смаку селера є універсальною добавкою до салатів, супів і закусок", — каже Бест. "Її природні сечогінні властивості можуть допомогти зменшити здуття живота і підтримати здоров'я нирок".

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.