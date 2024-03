Топ-5 худших диет для похудения, которые могут нанести вред здоровью

Давно доказано, что строгие диеты не являются здоровым способом снизить вес и могут сильно испортить здоровье. Эксперт по питанию назвала пять самых вредных диет, которые нужно обходить стороной.

Если вы хотите похудеть, важно убедиться в правильности выбранных вами методов. Перспектива похудеть на короткое время, а затем набрать еще больше, мало кого обрадует, поэтому нужно отказаться от строгих и неэффективных диет. Эксперт по питанию Эми Шапиро назвала пять худших диет для похудения, а также предложила более здоровые и эффективные альтернативы. Об этом пишет Eat This, Not That.

Детокс на соках

Детокс-соки обычно полны сахара и не содержат достаточное количество клетчатки или белка. "Очищающие соки могут привести к нестабильному уровню сахара в крови, потере мышечной массы и замедлению метаболизма. В них есть недостаток необходимых питательных веществ, поэтому они не подходят для долгосрочной потери веса", — отмечает Шапиро.

Диета ХГЧ

Диета ХГЧ доводит ограничение калорий до крайности. Диетолог объясняет, что эта диета позволяет потреблять всего от 500 до 800 калорий в день, а также принимать добавки с гормоном хорионического гонадотропина человека (ХГЧ), которые обычно вводятся путем инъекций.

"Нет никаких научных доказательств, подтверждающих эффективность ХГЧ в потере веса", — добавляет Шапиро. "Очень низкокалорийные диеты могут быть опасными и приводить к дефициту питательных веществ, потере мышечной массы и замедлению метаболизма. Существуют потенциально опасные побочные эффекты, кроме этого, эта диета неустойчива в долгосрочной перспективе".

Кетогенная диета

Кето диета предусматривает употребление в пищу продуктов с высоким содержанием жиров и низким содержанием углеводов, чтобы сжигать жир в качестве топлива, а не углеводов.

"Долгосрочные последствия и безопасность все еще обсуждаются", — говорит Шапиро. "Эту диету также может быть трудно поддерживать из-за крайнего ограничения углеводов, что может привести к дефициту питательных веществ, запорам и повышенному риску сердечных заболеваний из-за высокого потребления насыщенных жиров".

Сыроедение

Сыроедение предполагает употребление только сырых продуктов, таких как фрукты, сырые овощи, семена и орехи. Кроме того, эта диета не допускает обработанных пищевых продуктов или любых приготовленных продуктов.

"Сыроедению сложно следовать, и оно, вероятно, приведет к дефициту питательных веществ, особенно белка, витамина B12 и кальция, так как в ней опасно мало калорий", — предупреждает Шапиро.

Диета Аткинса

Диета Аткинса предполагает потребление большого количества жиров и белков и ограничение углеводов.

"Этот подход очень строгий в отношении того, что можно и что нельзя есть. Исследования показывают, что это может быть эффективно для снижения веса в краткосрочной перспективе, но не в долгосрочной, и что большинство людей снова набирают вес", — отмечает Шапиро.

Здоровые альтернативы для похудения

Шапиро назвала три лучшие альтернативы, которые помогут сбросить вес, не навредив, а только улучшив ваше здоровье.

Средиземноморская диета. В популярной средиземноморской диете особое внимание уделяется свежим овощам, фруктам, цельнозерновым продуктам, орехам, оливковому маслу, рыбе, а также небольшому количеству мяса и молочных продуктов. Эта диета помогает бороться с окислительным стрессом и воспалением, регулирует уровень сахара в крови, снижает уровень холестерина и кровяное давление.

Диета DASH. В этой диете идет упор на цельные продукты, такие как овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, нежирные или обезжиренные молочные продукты и нежирные белки.

"Эта диета подчеркивает сокращение обработанных пищевых продуктов, таких как сладкие напитки и упакованные продукты, а также ограничение потребления красного мяса. Это устойчивый, всесторонний подход к еде, который включает все необходимые питательные вещества — углеводы, белки и жиры — и ограничивает обработанные продукты, но не ограничивает потребление достаточного количества калорий и питательных веществ для вашего организма", — отмечает Шапиро.

Осознанное питание. Этот план питания предназначен для людей, которые на самом деле не хотят соблюдать диету, а скорее вносят здоровые изменения в свои привычки питания.

"В целом, избегайте обезвоживания, ешьте осознанно, контролируйте размер порций, высыпайтесь и обязательно завтракайте каждый день", — рекомендует Шапиро.

