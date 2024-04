"Было красиво": Мэрайя Кэри поздравила подругу с днем рождения с неизданной песней (видео)

Певица записала видеопоздравление для рэперши Да Брат. Она исполнила песню, которую продюсер LT Hutton когда-то "потерял".

Related video

Американская певица и продюсер Мэрайя Кэри в эфире шоу Dish Nation исполнила песню своей подруге Да Брат в ее день рождения. Рэперше Шонте Харрис-Дюпар, более известной как Da Brat, 14 апреля исполнилось 50 лет, сообщает Рeople.

55-летняя певица "We Belong Together" записала видеообращение и исполнила неизданную песню, которую, по словам Кэри, продюсер LT Hutton когда-то "потерял".

"Я так тебя люблю, с днем ​​рождения. Мне сказали о твоей годовщине. Я плохо запоминаю цифры", — сказал Кэри, которая, как известно, ласково называет Да Брат "ТатТат". Мэрайя, одетая в черное платье, которое сверкало на черно-белом видео, завершила видеопоздравление словами: "Просто хотела сказать, что я так сильно тебя люблю, ты лучшая в мире. Поцелуи и любовь от твоего лучшего друга".

Сияющая Да Брат прокомментировала приятный сюрприз так: "Это было прекрасно. О, Саг, я люблю тебя, MC". Известно, что рэперша работала над ремиксами на некоторые из самых популярных хитов Кэри, таких как "Always Be My Baby", "Honey" и "Heartbreaker".

Ранее Да Брат отметила еще одну веху в 2023 году: в июле у нее родился сын True Legend. "Я не могу поверить, ощущение сна! Он идеальный во всех отношениях", — рассказала тогда журналистам Да Брат.

Да Брат Фото: instagram.com/sosobrat

Напомним, 19 декабря 2023 года сообщалось, что Мэрайя Кэри рассталась с молодым бойфрендом после семи лет отношений. Последний раз пару видели вместе еще в марте 2023 года. С тех пор каждый из них появлялся на публике по отдельности.