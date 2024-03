Мэрайя Кэри показала, как отметила свое 55-летие (фото, видео)

В свой день рождения певица развлекалась на яхте и примерилла сверкающие наряды.

Мэрайя Кэри, которая 27 марта отметила свое 55-летие, поспешила поделиться кадрами праздника с 13 миллионами подписчиков в Instagram и опубликовала фото и видео, как провела этот день.

Знаменитость, которая привыкла сиять на сцене, не изменяет этому правилу и в повседневной жизни. Поэтому в такой знаменательный день она надела длинное синее блестящее платье. В нем Мэрайя позирует, лежа на песке на берегу и сидя на яхте. Ее макияж был ярким и гламурным, а волосы она уложила в волнистый хвост, чтобы подчеркнуть свое лицо без морщин и признаков возраста.

"327 флюидов", — подписала она фотографии. Число 327 имеет значение, поскольку это "число ангела", которое символизирует рост и изменения, обычно в положительном направлении.

Вечером она добавила еще немного кадров, где уже переоделась в мини-платье серебристого цвета.

Кэрри известна тем, что очень не любит обсуждать свой возраст, а однажды даже заявила, что ей "вечно 12".

Мэрайя вернется на сцену Лас-Вегаса впервые за четыре года со своей предстоящей резиденцией Celebration of Mimi. Певица даст восемь концертов с 12 по 27 апреля в Dolby Live in Park MGM, чтобы отметить 19-летие альбома The Emancipation Of Mimi. Современная классика вышла в 2005 году и включала в себя такие хиты как We Belong Together и Shake It Off.

На концертах в Лас-Вегасе будут представлены хиты из этого альбома, а также другие популярные песни.

В декабре прошлого года после семи лет совместной жизни Мэрайя объявила о расставании со своим 40-летним парнем-танцором Брайаном Танакой. В последний раз пару, которая начала встречаться в 2016 году, видели вместе в марте, когда они праздновали день рождения Мэрайи в 2023-м. Тогда Брайан опубликовал в Instagram фотографию его и суперзвезды с восторженной подписью.

