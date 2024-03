Мерайя Кері показала, як відзначила своє 55-річчя (фото, відео)

У свій день народження співачка розважалася на яхті і приміряла блискуче вбрання.

Мерая Кері, яка 27 березня відзначила своє 55-річчя, поспішила поділитися кадрами свята з 13 мільйонами передплатників в Instagram і опублікувала фото і відео, як провела цей день.

Знаменитість, яка звикла сяяти на сцені, не зраджує цьому правилу і в повсякденному житті. Тому в такий знаменний день вона одягнула довгу синю блискучу сукню. У ній Мерайя позує, лежачи на піску на березі та сидячи на яхті. Її макіяж був яскравим і гламурним, а волосся вона поклала в хвилястий хвіст, щоб підкреслити своє обличчя без зморшок і ознак віку.

"327 флюїдів", — підписала вона фотографії. Число 327 має значення, оскільки це "число ангела", яке символізує зростання і зміни, зазвичай у позитивному напрямку.

Увечері вона додала ще трохи кадрів, де вже переодяглася в міні-сукню сріблястого кольору.

Керрі відома тим, що дуже не любить обговорювати свій вік, а одного разу навіть заявила, що їй "вічно 12".

Мерая повернеться на сцену Лас-Вегаса вперше за чотири роки зі своєю майбутньою резиденцією Celebration of Mimi. Співачка дасть вісім концертів з 12 по 27 квітня в Dolby Live in Park MGM, щоб відзначити 19-річчя альбому The Emancipation Of Mimi. Сучасна класика вийшла 2005 року і містила такі хіти, як We Belong Together і Shake It Off.

На концертах у Лас-Вегасі будуть представлені хіти з цього альбому, а також інші популярні пісні.

У грудні минулого року після семи років спільного життя Мерая оголосила про розставання зі своїм 40-річним хлопцем-танцюристом Брайаном Танакою. Востаннє пару, яка почала зустрічатися 2016 року, бачили разом у березні, коли вони святкували день народження Мераї 2023-го. Тоді Браян опублікував в Instagram фотографію його та суперзірки із захопленим підписом.

