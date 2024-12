Мэрайя Кэри расписалась на груди Рианны (видео)

Кэри оставила на груди Рианны автограф красным маркером.

Related video

55-летняя исполительница Мэрайя Кэри осуществила мечту 36-летней певицы Рианны об автографе и расписалась прямо у нее на груди, пишет E!News. Это произошло после рождественского концерта Кэри в Barclays Center в Бруклине, куда Рианна приехала вместе со своим бойфрендом A$AP Rocky и Джейсоном Ли.

Трио стояло возле сцены во время шоу, и Рианна подпевала Мэрайе. Позже они переместились в первый ряд, где Мэрайя заметила Рианну, когда поднималась по ступенькам на сцену.

"Это она? О, боже!" — воскликнула Кэрри.

В свою очередь Рианна сняла солнцезащитные очки и помахала руками:

"Это я! Я хочу автограф!"

Кэрри тут же развернулась, спустилась со ступенек спиной вперед и подошла к коллеге.

"Делать это, идя задом наперед, — это нишевый подвиг. Я больше никогда не хочу, чтобы кто-то сказал, что я дива!" — пошутила она.

Рианна спросила, есть ли у кого-то маркер, и когда он нашелся, она дала его Мэрайе.

Пока Кэри ставила автограф на груди Рианны, та схватила микрофон и обратилась к ликующей публике со словами:

"Мэрайя Кэри расписывается на моем бюсте, все! Это просто эпично. Посмотрите на это! Посмотрите на это, все! Я люблю вас".

Две певицы обнялись, после чего Мэрайя вернулась на сцену, а Рианна — к A$AP Rocky, крепко обняв его.

Рианна — не единственный неожиданный гость, появившийся во время праздничного тура Мэрайи. Их вирусный момент вместе произошел через неделю после того, как 13-летние близнецы Мэрайи Мороккан и Монро, которых она делит с бывшим Ником Кэнноном, удивили ее цветами на сцене в честь возвращения ее хита "All I Want for Christmas Is You" на первое место в Billboard Hot 100.

Ранее Фокус писал, что Мэрайя Кэри оказалась на грани финансового кризиса.