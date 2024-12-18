Мэрайя Кэри расписалась на груди Рианны (видео)
Кэри оставила на груди Рианны автограф красным маркером.
55-летняя исполительница Мэрайя Кэри осуществила мечту 36-летней певицы Рианны об автографе и расписалась прямо у нее на груди, пишет E!News. Это произошло после рождественского концерта Кэри в Barclays Center в Бруклине, куда Рианна приехала вместе со своим бойфрендом A$AP Rocky и Джейсоном Ли.
Трио стояло возле сцены во время шоу, и Рианна подпевала Мэрайе. Позже они переместились в первый ряд, где Мэрайя заметила Рианну, когда поднималась по ступенькам на сцену.
"Это она? О, боже!" — воскликнула Кэрри.
В свою очередь Рианна сняла солнцезащитные очки и помахала руками:
"Это я! Я хочу автограф!"
Кэрри тут же развернулась, спустилась со ступенек спиной вперед и подошла к коллеге.
"Делать это, идя задом наперед, — это нишевый подвиг. Я больше никогда не хочу, чтобы кто-то сказал, что я дива!" — пошутила она.
Рианна спросила, есть ли у кого-то маркер, и когда он нашелся, она дала его Мэрайе.
Пока Кэри ставила автограф на груди Рианны, та схватила микрофон и обратилась к ликующей публике со словами:
"Мэрайя Кэри расписывается на моем бюсте, все! Это просто эпично. Посмотрите на это! Посмотрите на это, все! Я люблю вас".
Две певицы обнялись, после чего Мэрайя вернулась на сцену, а Рианна — к A$AP Rocky, крепко обняв его.
Рианна — не единственный неожиданный гость, появившийся во время праздничного тура Мэрайи. Их вирусный момент вместе произошел через неделю после того, как 13-летние близнецы Мэрайи Мороккан и Монро, которых она делит с бывшим Ником Кэнноном, удивили ее цветами на сцене в честь возвращения ее хита "All I Want for Christmas Is You" на первое место в Billboard Hot 100.
Ранее Фокус писал, что Мэрайя Кэри оказалась на грани финансового кризиса.