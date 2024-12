Мерая Кері розписалася на грудях Ріанни (відео)

Кері залишила на грудях Ріанни автограф червоним маркером.

Related video

55-річна виконавиця Мерая Кері здійснила мрію 36-річної співачки Ріанни про автограф і розписалася прямо у неї на грудях, пише E!News. Це сталося після різдвяного концерту Кері в Barclays Center у Брукліні, куди Ріанна приїхала разом зі своїм бойфрендом A$AP Rocky і Джейсоном Лі.

Тріо стояло біля сцени під час шоу і Ріанна підспівувала Мераї. Пізніше вони перемістилися в перший ряд, де Мерая помітила Ріанну, коли піднімалася сходами на сцену.

"Це вона? О, боже!" — вигукнула Керрі.

Зі свого боку Ріанна зняла сонцезахисні окуляри і помахала руками:

"Це я! Я хочу автограф!"

Керрі тут же розвернулася, спустилася зі сходів спиною вперед і підійшла до колеги.

"Робити це, йдучи задом наперед, — це нішевий подвиг. Я більше ніколи не хочу, щоб хтось сказав, що я діва!" — пожартувала вона.

Ріанна запитала, чи є у когось маркер, і коли він знайшовся, вона дала його Мераї.

Поки Кері ставила автограф на грудях Ріанни, та схопила мікрофон і звернулася до радісної публіки зі словами:

"Мерая Кері розписується на моєму бюсті, все! Це просто епічно. Подивіться на це! Подивіться на це, всі! Я люблю вас".

Дві співачки обійнялися, після чого Мерайя повернулася на сцену, а Ріанна — до A$AP Rocky, міцно обійнявши його.

Ріанна — не єдина несподівана гостя, яка з'явилася під час святкового туру Мераї. Їхній вірусний момент разом стався за тиждень після того, як 13-річні близнюки Мераї Мороккан і Монро, яких вона ділить із колишнім Ніком Кенноном, здивували її квітами на сцені на честь повернення її хіта "All I Want for Christmas Is You" на перше місце в Billboard Hot 100.

Раніше Фокус писав, що Мерайя Кері опинилася на межі фінансової кризи.