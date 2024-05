Вупи Голдберг призналась, что снималась под наркотиками

Актриса не назвала, в каких именно фильмах снималась, будучи под кайфом, однако это могут быть и те, которые принесли ей мировую славу.

68-летняя оскароносная американская актриса Вупи Голдберг призналась, что некоторые из своих культовых ролей сыграла, находясь под кайфом, то есть после приема наркотиков. Об этом она написала в книге "Bits And Pieces: My Mother, My Brother, And Me" ("Кусочки: Моя мама, мой брат и я"), рассказывает Mail.Online.

По словам знаменитости, в 1980-х годах она была "высокофункциональной" кокаиновой наркоманкой, однако это не помешало ей сняться в некоторых крупных проектах, которые принесли ей мировую славу.

"Я все равно приходила на съемочную площадку вовремя, выполняла свою работу и не отставала от производства. Я знала, что люди не получат зарплату, если я не приду", — признается актриса.

Однако, говорит она, со временем злоупотребление кокаином начало сказываться.

"Я шла на работу и понимала, что становлюсь небрежной и невнимательной. Мне это не понравилось. Я знала, что это нехорошо", – пишет Вупи.

Хотя она не называет фильмы, в которых работала, когда тайно употребляла кокаин, за описываемое время она снялась в 11 картинах, сделавших ее мультимиллионершей и обладательницей "Оскара".

Книга Вупи Голбрег проливает свет на жизнь легендарной актрисы

Вупи пишет, как после переезда в Лос-Анджелес она посещала вечеринки в Голливуде, Бель-Эйре и Беверли-Хиллз, где у дверей ее встречала миска таблеток, а для гостей выкладывались ряды кокаина. И хотя наркотиков было много, были и роли в крупных фильмах, которые привлекли к ней всеобщее внимание.

Первая известность к Голдберг пришла к ней в 1985 году, после съемок фильма Стивена Спилберга "Пурпурный цвет". Она получила признание критиков и номинацию на "Оскар" за роль Сели, чернокожего подростка, живущего на юге в начале ХХ века, страдающего от жестокого обращения и фанатизма.

Затем она сыграла в картинах "Джек-попрыгун" (1986), "Роковая красота" и "Грабитель" (оба 1987), "Сердце Клары" и "Телефон" (оба 1988). Вупи также играла в менее известных лентах ("Рождество в театре Пи-Ви" (1988) и "Беверли-Хиллз Бретс" (1989)), а также сыграла социопата в "Гомере и Эдди" и мать в "Поцелуйчике".

С выходом в 1990-х годах фильма "Призрак", который был снят в 1989 году, Вупи получила свой первый "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана, снявшись вместе с Патриком Суэйзи и Деми Мур.

Вупи Голдберг в фильме "Призрак"

Несмотря на свой успех, Вупи признается в 220-страничных мемуарах, что кокаин держал ее "в своих тисках".

"Я позволила чему-то другому управлять моей жизнью и взять верх над мной", – рассказала она.

Голдберг добавила, что верила в то, что сможет в любой момент отказаться от кокаина, поскольку он не мешал ей работать и не казался таким опасным, как героин, на который она ранее подсела в 1970-х годах.

В мемуарах актриса описывает галлюцинации, вызванные наркотиками.

"Мне приснилось, что что-то находится под моей кроватью, и если я встану, на меня нападут", — пишет она. Из-за этого она не вставала с постели сутки, пока естественные потребности не оказались сильнее страха.

Вупи очень редко вдается в подробности своей личной жизни, но время от времени в шоу The View она делится пикантными подробностями, и ни для кого не секрет, что ей нравится жить одной только со своим котом.

