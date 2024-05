Вупі Голдберг зізналася, що знімалася під наркотиками

Акторка не назвала, в яких саме фільмах знімалася, будучи під кайфом, однак це можуть бути й ті, які принесли їй світову славу.

68-річна оскароносна американська актриса Вупі Голдберг зізналася, що деякі зі своїх культових ролей зіграла, перебуваючи під кайфом, тобто після вживання наркотиків. Про це вона написала в книзі "Bits And Pieces: My Mother, My Brother, And Me" ("Шматочки: Моя мама, мій брат і я"), розповідає Mail.Online.

За словами знаменитості, у 1980-х роках вона була "високофункціональною" кокаїновою наркоманкою, проте це не завадило їй знятися в деяких великих проєктах, які принесли їй світову славу.

"Я все одно приходила на знімальний майданчик вчасно, виконувала свою роботу і не відставала від виробництва. Я знала, що люди не отримають зарплату, якщо я не прийду", — зізнається актриса.

Однак, каже вона, з часом зловживання кокаїном почало даватися взнаки.

"Я йшла на роботу і розуміла, що стаю недбалою і неуважною. Мені це не сподобалося. Я знала, що це недобре", — пише Вупі.

Хоча вона не називає фільми, в яких працювала, коли таємно вживала кокаїн, за описуваний час вона знялася в 11 картинах, які зробили її мультимільйонеркою і володаркою "Оскара".

Книга Вупі Голбрег проливає світло на життя легендарної актриси

Вупі пише, як після переїзду до Лос-Анджелеса вона відвідувала вечірки в Голлівуді, Бель-Ейрі та Беверлі-Гіллз, де біля дверей її зустрічала миска таблеток, а для гостей викладалися ряди кокаїну. І хоча наркотиків було багато, були й ролі у великих фільмах, які привернули до неї загальну увагу.

Перша популярність до Голдберг прийшла до неї 1985 року, після зйомок фільму Стівена Спілберга "Пурпурний колір". Вона отримала визнання критиків і номінацію на "Оскара" за роль Селі, чорношкірого підлітка, який живе на півдні на початку ХХ століття і страждає від жорстокого поводження і фанатизму.

Потім вона зіграла в картинах "Джек-стрибун" (1986), "Фатальна краса" і "Грабіжник" (обидва 1987), "Серце Клари" і "Телефон" (обидва 1988). Вупі також грала в менш відомих стрічках ("Різдво в театрі Пі-Ві" (1988) і "Беверлі-Гіллз Бреттс" (1989)), а також зіграла соціопата в "Гомері та Едді" і матір у "Поцілуночку".

З виходом у 1990-х роках фільму "Привид", який був знятий 1989 року, Вупі отримала свій перший "Оскар" за найкращу жіночу роль другого плану, знявшись разом з Патріком Суейзі і Демі Мур.

Вупі Голдберг у фільмі "Привид"

Незважаючи на свій успіх, Вупі зізнається у 220-сторінкових мемуарах, що кокаїн тримав її "у своїх лещатах".

"Я дозволила чомусь іншому керувати моїм життям і взяти гору над мною", — розповіла вона.

Голдберг додала, що вірила в те, що зможе в будь-який момент відмовитися від кокаїну, оскільки він не заважав їй працювати і не здавався таким небезпечним, як героїн, на який вона раніше підсіла в 1970-х роках.

У мемуарах актриса описує галюцинації, викликані наркотиками.

"Мені наснилося, що щось знаходиться під моїм ліжком, і якщо я встану, на мене нападуть", — пише вона. Через це вона не вставала з ліжка добу, поки природні потреби не виявилися сильнішими за страх.

Вупі дуже рідко вдається до подробиць свого особистого життя, але час від часу в шоу The View вона ділиться пікантними подробицями, і ні для кого не секрет, що їй подобається жити одній тільки зі своїм котом.

