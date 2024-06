Популярность Кейт Миддлтон стала "благословением и проклятием", — СМИ

Уже около полугода принцесса не появляется официально на публике. Она лечится от онкологии, которую обнаружили после операции на брюшной полости в январе 2024 года.

Популярность Кейт Миддлтон стала одновременно "благословением и проклятием". Об этом пишет GB News.

Королевская комментатор Кинси Шофилд считает, что принцесса Уэльская появится на параде Trooping the Color, если будет чувствовать себя "достаточно хорошо".

Лечение будущей королевы Великобритании началось в этом году после того, как у нее диагностировали рак. При обычных обстоятельствах она приняла бы салют 8 июня в роли полковника ирландской гвардии, однако из-за болезни уже около полугода не выходит официально на публику.

"На прошлой неделе мы обсуждали сообщение Тома Сайкса из The Daily Beast о том, что она может отсутствовать до 2025 года. Ее популярность является одновременно благословением и проклятием", — отметила Шофилд.

Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

"Затем сообщалось, что мы можем увидеть ее уже осенью. Затем в начале этой недели было сообщено, что она не будет посещать репетиции Trooping of the Color на следующей неделе. А теперь хорошие новости. Теперь The Mirror сообщает, что Кэтрин рассматривает возможность появления на балконе. В зависимости от того, как она будет себя чувствовать на выходных", — добавила эксперт.

Шофилд считает, что монаршей персоне нужно дать время на выздоровление.

"Я молюсь за ее выздоровление, и мне не хватает ее", — призналась королевская комментатор.

Семья Уэльских на Trooping of the Color 2023 Фото: Getty Images

Королевский источник ранее сообщил, что принцесса Уэльская находится "в совершенно ином положении", чем король Чарльз III во время борьбы с раком. Монарх также борется с онкологией, но он уже вернулся к королевским обязанностям и даже планирует визит во Францию.

Напомним, в сети придумали новую теорию исчезновения Кэтрин Миддлтон.

Также Фокус писал обо всем, что известно о раке у принцессы Уэльской.