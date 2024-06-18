Топ 7 продуктов, которые помогут улучшить работу щитовидной железы

Щитовидная железа — очень важный орган, который требует внимания и заботы. Помимо регулярного чекапа этого органа, употребляйте продукты, которые помогут улучшить все функции щитовидки.

Проблемы с щитовидной железой могут привести к ряду проблем со здоровьем, включая необъяснимое увеличение веса, мышечную слабость, изменения менструального цикла, усталость, депрессивное настроение, сухость кожи и другие. К счастью, правильное питание может помочь справиться с этим. Об этом пишет Health Shots.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые интересные новости из мира шоу-бизнеса и светской жизни!

Ягоды

Такие ягоды как черника, клубника и малина богаты антиоксидантами, витаминами и клетчаткой. Эти питательные вещества имеют решающее значение для борьбы с окислительным стрессом — одной из основных проблем со здоровьем щитовидной железы. Исследование 2017 года, опубликованное в журнале "Биомедицина и фармакотерапия", показывает, что антиоксиданты могут помочь справиться с дисфункцией щитовидной железы и поддержать иммунитет. Свежая малина содержит наибольшее количество антиоксидантов, клетчатки и очень мало сахара.

Яблоки

Всего одно яблоко в день может помочь не только избежать посещения врача, но и поддержать здоровье щитовидной железы. Яблоки богаты клетчаткой и важными антиоксидантами, такими как кверцетин, который помогает уменьшить воспаление и поддержать функцию щитовидной железы. Более того, яблоки могут вывести токсины из организма и улучшить функцию щитовидной железы.

Бразильский орех

Фото: Pixabay

Бразильские орехи богаты селеном, микроэлементом, который играет решающую роль в выработке гормонов щитовидной железы. Согласно обзору, опубликованному в журнале "Клиническая эндокринология", селен также помогает защитить щитовидную железу от окислительного повреждения. Всего несколько бразильских орехов в день помогут вам удовлетворить ежедневную потребность в селене.

Авокадо

Авокадо — богатый источник полезных жиров, необходимых для синтеза гормонов, в том числе и гормонов щитовидной железы. Оно также содержит антиоксиданты, магний и клетчатку. Полезные жиры в авокадо помогают поддерживать здоровый вес, что очень важно, поскольку нарушения щитовидной железы часто могут привести к проблемам с весом.

Яйца

Фото: Pexels

Яйца — один из немногих продуктов, которые естественным образом содержат витамин D, помогающий регулировать гормоны щитовидной железы. Они также являются отличным источником йода и селена, которые необходимы для выработки и баланса гормонов щитовидной железы. Более того, высококачественный белок в яйцах помогает поддерживать мышечную массу, на которую может повлиять дисфункция щитовидной железы.

Йогурт

Йогурт является отличным источником йода, который необходим для функции щитовидной железы. Он также богат пробиотиками, полезными для здоровья кишечника. Здоровый кишечник может улучшить усвоение питательных веществ, необходимых для здоровья щитовидной железы и общего обмена веществ. Национальный институт здравоохранения советует выбирать простой нежирный йогурт или греческий йогурт, чтобы восполнить потребление йода.

Тыквенные семечки

Фото: Freepik

Семена тыквы — еще один суперпродукт для щитовидной железы. Это отличный источник магния, цинка и антиоксидантов. Цинк, в частности, играет жизненно важную роль в синтезе гормонов щитовидной железы. Регулярное потребление тыквенных семечек обеспечивает здоровое снабжение этими питательными веществами, которые помогают поддерживать бесперебойную работу щитовидной железы.

Напомним, топ 5 продуктов с высоким содержанием йода.

Ранее Фокус писал о том, какие 10 признаков указывают на то, что нужно срочно проверить щитовидную железу

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.