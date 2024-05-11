Ужас в твоих волосах. Внешний вид локонов может указывать на нечто зловещее

Исследователи назвали причины, по которым наши волосы могут быть ломкими или выпадают — некоторые из них весьма пугающие.

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Большинство людей беспокоятся о растрепанной прическе, однако ученые настаивают: локоны — это не просто украшение, они также сигнализируют нам о состоянии нашего здоровья. В новом исследовании ученые назвали несколько зловещих вещей, о которых может сигнализировать состояние наших волос: от ломкости до выпадения локонов, что может свидетельствовать о проблемах с щитовидной железой, пишет Daily Star.

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В новом исследовании клинический директор River Aesthetics, работающая с RegenLab, доктор Шарлотта Вудворт рассказала о том, какие изменения во внешнем виде, ощущении и толщине наших волос могут свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем. Исследовательница также пролила свет на то, как определить, чем вызвано изменение состояния волос:

генетикой;

стрессом;

недостатком питательных веществ;

медицинскими проблемами.

Щитовидная железа

По мнению доктора Вудворт, выпадение волос может быть тревожным сигналом проблем с щитовидной железой. Люди, страдающие гипотиреозом, состоянием при котором железа не вырабатывает достаточное количество гормонов, могут заметить повышенное выпадение волос, а также изменение их внешнего вида. Исследовательница отмечает, что болезнь будет сопровождаться и другими симптомами:

усталость;

чувствительность к холоду;

боли в суставах;

мышечные боли;

отек лица;

увеличение веса.

Проблемы с щитовидной железой подвергают человека не только выпадению волос, но также и повышенному риску развития очаговой алопеции — аутоиммунного синдрома выпадения волос. Заболевание вызвано тем, что иммунная система человека атакует волосяные фолликулы, а это приводит к появлению круглых участков неожиданной утраты волос.

Как правило, круглые проплешины на голове появляются попросту из ниоткуда в течение буквально нескольких дней. Этиология алопеции неясна, но заболевание развивается, когда лейкоциты атакуют клетки волосяных фолликулов, вызывая их сокращение и существенное замедление развития волос

Ученые отмечают, что очаговую алопецию невозможно излечить полностью, однако ее можно контролировать — в таком случае волосы могут вновь вырасти. Для этого у пациента берут кровь, а затем центрифугируют ее для отделения эритроцитов и лейкоцитов от плазмы. После плазма вводится обратно пациенту на пораженном участке — в результате уже через несколько месяцев волосы пациента могут стать гуще, а выпадение уменьшится.

Синдром Кушинга

Редкое заболевание, которое накачивает в организм человека слишком много кортизола, в результате чего локоны пациента становятся более ломкими. Кроме того, синдром сопровождается рядом других симптомов, например:

высокое кровяное давление;

боли в спине.

По словам Вудворт, у людей, страдающих симптомом Кушинга, есть целый ряд процедур, к которым они могут обратиться, чтобы улучшить внешний вид волос. Варианты могут включать хирургическое вмешательство, лучевую терапию, химиотерапию или просто прием лекарств, ингибирующих кортизол.

Нехватка железа

Выпадение волос также может свидетельствовать о том, что вашему организму не хватает железа. В таком случае необходимо обратиться к врачу и пройти тестирование.

Ученые отмечают, что нехватка железа в организме действительно может привести к выпадению волос, однако исследователи не понимают, как это связано. Впрочем, железо необходимо для многих биологических и химических процессов, включая рост волос.

Если врач подтвердит недостаток железа в организме, потребуется прием добавок, а также большого количества продуктов, богатых железом.

Ранее Фокус писал о том, что ученые научились выращивать волосы в лаборатории.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.