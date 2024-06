43-летняя Пэрис Хилтон в откровенном наряде продемонстрировала стройную фигуру (видео)

Пэрис Хилтон любит публиковать знойные кадры. Звезда снова порадовала поклонников гламурным образом.

Американская фотомодель и певица Пэрис Хилтон продемонстрировала стройную фигуру и станцевала под сингл "I’m Free". На своей странице в Instagram 18 июня светская львица опубликовала соответствующий ролик.

43-летняя актриса блеснула подтянутым телом в откровенном черном виниловом наряде. Распевая текст песни, Хилтон принимала разные позы в бюстгальтере без бретелек и маленьких шортах. Она дополнила свой гламурный образ подходящей курткой, которая идеально сочеталась с ее сапогами до бедра и черные солнцезащитные очки. Также на ней были открытые перчатки, через которые можно было увидеть черный маникюр. Из украшений Перис надела сверкающие серьги и кольцо с большим бриллиантом. Ее длинные светлые волосы прямыми прядями ниспадали до талии.

Этот потрясающий образ появляется как раз в тот момент, когда звезда Simple Life готовится выпустить свой второй альбом. 6 сентября Хилтон выпустит свой второй альбом Infinite Icon – первый за более чем два десятилетия.

Певица выпустила свой первый одноименный альбом в 2006 году, в результате которого появилися культовый хит Stars Are Blind. Затем она выпустила серию синглов, не входящих в альбом, в том числе "High Off My Love" 2015 года, "I Need You" 2018 года, "Hot One" 2023 года, а в апреле она выпустила Fame Won't Love You в сотрудничестве с Сией.

Ранее, 29 мая, Фокус писал о том, что Пэрис Хилтон раскритиковали за воспитание детей. Звезда соцсетей стала мамой дважды. И сын, и дочь появились на свет с помощью суррогатных матерей.