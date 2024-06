43-річна Періс Гілтон у відвертому вбранні продемонструвала струнку фігуру (відео)

Періс Гілтон любить публікувати спекотні кадри. Зірка знову потішила шанувальників гламурним образом.

Американська фотомодель і співачка Періс Гілтон продемонструвала струнку фігуру і станцювала під сингл "I'm Free". На своїй сторінці в Instagram 18 червня світська левиця опублікувала відповідний ролик.

43-річна актриса блиснула підтягнутим тілом у відвертому чорному вініловому вбранні. Співаючи текст пісні, Гілтон приймала різні пози в бюстгальтері без бретелей і маленьких шортах. Вона доповнила свій гламурний образ підходящою курткою, яка ідеально поєднувалася з її чобітьми до стегна і чорними сонцезахисними окулярами. Також на ній були відкриті рукавички, через які можна було побачити чорний манікюр. З прикрас Періс одягла блискучі сережки та каблучку з великим діамантом. Її довге світле волосся прямими пасмами спадало до талії.

Цей приголомшливий образ з'являється якраз у той момент, коли зірка Simple Life готується випустити свій другий альбом. 6 вересня Гілтон випустить свій другий альбом Infinite Icon — перший за більш ніж два десятиліття.

Співачка випустила свій перший однойменний альбом 2006 року, в результаті якого з'явився культовий хіт Stars Are Blind. Потім вона випустила серію синглів, що не входять до альбому, зокрема "High Off My Love" 2015 року, "I Need You" 2018 року, "Hot One" 2023 року, а у квітні вона випустила Fame Won't Love You у співпраці з Сією.

Раніше, 29 травня, Фокус писав про те, що Періс Гілтон розкритикували за виховання дітей. Зірка соцмереж стала мамою двічі. І син, і дочка з'явилися на світ за допомогою сурогатних матерів.