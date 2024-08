Блейк Лайвли продемонстрировала стройную фигуру в кружевном платье (фото)

Актриса активно продвигает свой новый фильм. Блейк Лайвли показала, как она с актерами картины "Это кончается с нами" весело проводит время.

Американская актриса и модель Блейк Лайвли 30 июля поделилась с поклонниками в Instagram новыми фотографиями. Звезда продемонстрировала гламурный образ и стройную фигуру, для рекламы своего последнего фильма "Это заканчивается с нами", снятого по одноименному популярному роману, адаптированного в Украине под названием "Покинь, якщо кохаєш".

36-летняя Блейк была одета в кружевное платье телесного цвета от Michael Kors.

Голливудская звезда дополнила образ белыми туфлями Louboutin с цветочным мотивом на пятке и кардиганом от компании Guest In Residence ее подруги Джиджи Хадид. Ее золотистые локоны были уложены в свободные локоны и ниспадали на плечи. Красавица нанесла легкий сияющий макияж и украсила себя серьгами и кольцами с драгоценными камнями.

На новых снимках, сделанных фотографом Гаем Арохом, Лайвли показала, как она с актерами фильма "Это кончается с нами" весело проводит время.

"Время цветочной моды: издание Atlas' Living Room"… Я бы сказала что-нибудь более интересное, но сейчас 2:23 ночи, и мне нужно поспать. Если мой тревожный недостаток сна ради публикации цветочной моды не говорит вам, как сильно я забочусь о @itendswithusmovie, то я не знаю, что может это сказать", — подписала свои фотографии звезда "Сплетницы".

Новый фильм расскажет о жизни женщины по имени Лили, чья жизнь меняется, когда ее школьная любовь возвращается к ней. В картине вместе с Блейк Лайвли снялись Джастин Балдони, Хасан Минхадж, Дженни Слейт, Эми Мортон и Брэндон Скленар. Фильм "It Ends with Us" выйдет в прокат 9 августа 2024 года.

