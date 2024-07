Блейк Лайвлі продемонструвала струнку фігуру в мереживній сукні (фото)

Акторка активно просуває свій новий фільм. Блейк Лайвлі показала, як вона з акторами картини "Це закінчується з нами" весело проводить час.

Американська акторка і модель Блейк Лайвлі 30 липня поділилася з шанувальниками в Instagram новими фотографіями. Зірка продемонструвала гламурний образ і струнку фігуру для реклами свого останнього фільму "Це закінчується з нами", знятого за однойменним популярним романом, адаптованим в Україні під назвою "Покинь, якщо кохаєш".

36-річна Блейк була одягнена в мереживну сукню тілесного кольору від Michael Kors.

Голлівудська зірка доповнила образ білими туфлями Louboutin з квітковим мотивом на п'яті та кардиганом від компанії Guest In Residence її подруги Джіджі Хадід. Її золотисті локони були укладені та спадали на плечі. Красуня нанесла легкий макіяж і прикрасила себе сережками та каблучками з дорогоцінним камінням.

На нових знімках, зроблених фотографом Гаєм Арохом, Лайвлі показала, як вона з акторами фільму "Це закінчується з нами" весело проводить час.

"Час квіткової моди: видання Atlas' Living Room"… Я б сказала що-небудь цікавіше, але зараз 2:23 ночі і мені потрібно поспати. Якщо моя тривожна нестача сну заради публікації квіткової моди не говорить вам, як сильно я дбаю про @itendswithusmovie, то я не знаю, що може це сказати", — підписала свої фотографії зірка "Пліткарки".

Новий фільм розповість про життя жінки на ім'я Лілі, чиє життя змінюється, коли її шкільне кохання повертається до неї. У картині разом із Блейк Лайвлі знялися Джастін Балдоні, Хасан Мінхадж, Дженні Слейт, Емі Мортон і Брендон Скленар. Фільм "It Ends with Us" вийде в прокат 9 серпня 2024 року.

Раніше, 23 липня, Фокус писав про те, що гламурні Блейк Лайвлі і Джіджі Хадід з'явилися на прем'єрі "Дедпула і Росомахи". Обрані ними вбрання зуміли привернути увагу Раяна Рейнольдса і Г'ю Джекмана. Багато хто вважає, що скоординовані образи подруг мають особливий сенс.