Девушка с 16-м размером груди рассказала, почему ее сторонятся другие женщины

10 лет назад Лейла Кинг всерьез задумывалась об уменьшении груди, но после консультации у хирурга передумала это делать. Со временем она сумела полюбить себя такой, какая есть.

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Лайла Кинг из Торонто, Канада, – мама троих детей и обладательница груди 16 размера. Девушка, обладающая столь пышными формами, имеет почти 747 тысяч подписчиков в Instagram и около 100 тысяч – в TikTok. В своих видео она не только демонстрирует все, чем ее щедро наградила природа, но и делится с пользователями рассказами о том, каково это – жить с такой грудью.

27-лейла Лайла рассказывала журналистам, как в школе, где учатся ее дети, учительница пристыдила ее за то, что она не носит бюстгальтер.

"Однажды я отвезла детей в школу и увидела высокомерную учительницу, которая оглядела меня с ног до головы. Когда я отмахнулась от нее, она сказала, что, возможно, мне стоит пересмотреть свою одежду. Она считала, что я выглядела неподобающе. На мне была только футболка и леггинсы – то, что носят 99 процентов других мам. Думаю, тот факт, что на мне не было бюстгальтера, сделал это "неподобающим". С тех пор я ее не видела", – призналась она.

В ответ Лейла заявил, что не собирается носить бюстгальтер в угоду чьим-то представлениям.

Кроме того девушка, рост которой – 161,5 см, говорит, что другие женщины ее сторонятся и боятся, что она "может украсть их мужей".

"Каждый день моя грудь привлекает много внимания. Обычно люди ничего не говорят, но я точно получаю взгляды. Они смотрят, потому что она такая большая. Можно было бы подумать, что другие мамы понимают, насколько неудобными могут быть бюстгальтеры. Но, возможно, они просто завидуют и беспокоятся, что я утащу их мужей. Очевидно, я совершенно не гонюсь за их партнерами. Если их это так беспокоит, им следует прятать своих мужей", – подчеркнула Лейла, добавив, что если их так оскорбляет то, что она не носит бюстгальтер, это их проблема, а не ее.

Еще с детства большая грудь была проблемой для девушки.

"В седьмом классе я перешла от чашки A к большой чашке C к концу года. В детстве это было последнее, чего я хотела. Я была бы счастливее, если бы у меня была плоская грудь. Люди всегда издевались надо мной, потому что думали, что я набиваю бюстгальтер ватой. В основном это были девочки", – вспоминает она.

В девятом классе у нее уже был размер E. Она не могла носить бюстгальтеры или одежду, которую хотела, да и бюстгальтеры тоже были очень дорогими.

"Мне было трудно найти модную одежду, которая хорошо сидела бы на мне. В подростковом возрасте у меня была тонкая талия, но с большой грудью мне приходилось покупать больший размер. Я покупала большой или очень большой размер. Это вредило моей самооценке", – продолжила Лайла.

Когда ей было 18 лет, она хотела уменьшить грудь и даже пошла на консультацию к хирургу, но так и не решилась на операцию.

За последние несколько лет Лайла научилась любить свою грудь. Теперь она зарабатывает деньги через OnlyFans и находится в счастливых отношениях.

"Мой партнер поддерживает то, что я делаю, — он большой поклонник моей груди", – заключила она.

Лейла говорит, что ей очень неудобно в бюстгальтере

Сейчас Лайла активно постит в соцсетях видео и фото, на которых продолжает демонстрировать свою грудь и свое отношение к хейтерам. В комментариях девушку традиционно хвалят и восторгаются ею, но есть и те, кто рекомендует ей либо надеть белье, либо таки решиться на операцию по уменьшению груди. Таких Кинг благодарит за внимание и вежливо отказывается от их советов.

Ранее Фокус писал, что обладательница титула "Самая большая грудь Украины" Надежда Щербань вышла замуж.