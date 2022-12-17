Обладательница титула "Самая большая грудь Украины" Надежда Щербань вышла замуж (фото)
Избранником 33-летней винничанки стал 50-летний офицер Олег Шкляр. Украинка выступала на шоу "Лига смеха" и познакомилась с Владимиром Зеленским, который тогда был ведущим программы.
Винничанка Надежда Щербань, попавшая в Книгу рекордов Украины благодаря бюсту 11-го размера и получившая титул "Самая большая грудь страны", вышла замуж. Об этом сообщила винницкая газета "33-й Новини".
Избранником 33-летней девушки стал 50-летний офицер Олег Шкляр, празднование провели в ресторанном комплексе "Гостевия".
Надежда Щербань участвовала в телешоу "Говорит Украина", во время эфира она и получила сертификат "Самая большая натуральная грудь". Отметим, что объем бюста Надежды Щербань – 121 сантиметр.
"Все женщины в нашей семье с пышной грудью — и бабушка, и мама, и моя старшая сестра Юлия. В школьные годы я заметила, что моя грудь быстро растет. Принимала себя такой, какая я есть, к пристальным взглядам окружающих привыкла. Спокойно отношусь и к тому, когда незнакомые люди интересуются, настоящая у меня грудь или нет", — говорила она.
Девушка призналась, что не любит выставить свою грудь напоказ.
"Конечно, ничего и никому объяснять по поводу своих форм не собираюсь. Если к тому же эти люди ничего не понимают в женской красоте", — заметила Щербань.
Надежда снималась в телевизионных проектах и сериалах. Она сыграла эпизодическую роль в фильме "Безумная свадьба — 2". Во время выступления в юмористическом шоу "Лига смеха" винничанка познакомилась с Владимиром Зеленским, который тогда был ведущим программы.
Их совместное фото стало визитной карточкой команды.
Напомним, что в сентябре этого года актриса Меган Фокс посетила Неделю моды в Милане. Она появилась на публике в откровенном наряде и спровоцировала слухи об увеличении груди.
Фокус ранее писал о необычной свадьбе украинки Марии Билык из Львова. После начала полномасштабной войны она уехала в Великобританию, она выставила портреты родных и друзей в зале, где была церемония бракосочетания.