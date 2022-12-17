Власниця титулу "Найбільші груди України" Надія Щербань вийшла заміж (фото)

Обранцем 33-річної вінничанки став 50-річний офіцер Олег Шкляр. Українка виступала на шоу "Ліга сміху" та познайомилася з Володимиром Зеленським, який тоді був ведучим програми.

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Вінничанка Надія Щербань, яка потрапила до Книги рекордів України завдяки 11 розміру грудей і отримала титул "Найбільші груди країни", вийшла заміж. Про це повідомила вінницька газета "33-й Новини".

Обранцем 33-річної дівчини став 50-річний офіцер Олег Шкляр, святкування провели у ресторанному комплексі "Гостевія".

[ + – ] Надія Щербань одружилася з 50-річним офіцером Олегом Шкляром

Надія Щербань брала участь у телешоу "Говорить Україна", під час ефіру вона і отримала сертифікат "Найбільші натуральні груди". Зазначимо, що об'єм грудей Надії Щербань – 121 сантиметр.

"Усі жінки в нашій родині з пишними грудьми — і бабуся, і мама, і моя старша сестра Юлія. У шкільні роки я помітила, що мої груди швидко ростуть. Приймала себе такою, якою я є, до пильних поглядів оточення звикла. Спокійно ставлюся і до того, коли незнайомі люди цікавляться, справжні у мене груди чи ні», — говорила вона.

Дівчина зізналася, що не любить виставити свої груди напоказ.

"Звичайно, нічого і нікому пояснювати щодо своїх форм не збираюся. Якщо до того ж ці люди нічого не розуміють у жіночій красі", — зауважила Щербань.

Надія знімалася у телевізійних проєктах та серіалах. Вона зіграла епізодичну роль у фільмі "Божевільне весілля — 2". Під час виступу у гумористичному шоу "Ліга сміху" вінничанка познайомилася із Володимиром Зеленським, який тоді був ведучим програми.

Їхнє спільне фото стало візитною карткою команди.

[ + – ] Надія Щербань познайомилася із Володимиром Зеленським гумористичному шоу "Ліга сміху"

Нагадаємо, що у вересні цього року актриса Меган Фокс відвідала Тиждень моди у Мілані. Вона з'явилася на публіці у відвертому вбранні та спровокувала чутки про збільшення грудей.

Фокус раніше писав про незвичайне весілля українки Марії Білик зі Львова. Після початку повномасштабної війни вона поїхала до Великобританії, вона виставила портрети рідних та друзів у залі, де була церемонія одруження.