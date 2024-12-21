Дівчина з 16-м розміром грудей розповіла, чому її побоюються інші жінки

10 років тому Лейла Кінг всерйоз замислювалася про зменшення грудей, але після консультації у хірурга передумала це робити. Згодом вона зуміла полюбити себе такою, яка є.

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Лайла Кінг з Торонто, Канада, — мама трьох дітей і володарка грудей 16 розміру. Дівчина, що володіє настільки пишними формами, має майже 747 тисяч підписників в Instagram і близько 100 тисяч — у TikTok. У своїх відео вона не тільки демонструє все, чим її щедро нагородила природа, а й ділиться з користувачами розповідями про те, як це — жити з такими грудьми.

27-лейла Лайла розповідала журналістам, як у школі, де навчаються її діти, вчителька присоромила її за те, що вона не носить бюстгальтер.

"Одного разу я відвезла дітей до школи і побачила зарозумілу вчительку, яка оглянула мене з ніг до голови. Коли я відмахнулася від неї, вона сказала, що, можливо, мені варто переглянути свій одяг. Вона вважала, що я мала неналежний вигляд. На мені була тільки футболка і легінси – те, що носять 99 відсотків інших мам. Думаю, той факт, що на мені не було бюстгальтера, зробив це "неналежним". Відтоді я її не бачила", – зізналася вона.

У відповідь Лейла заявила, що не збирається носити бюстгальтер на догоду чиїмось уявленням.

Крім того дівчина, зріст якої – 161,5 см, каже, що інші жінки її цураються і бояться, що вона "може вкрасти їхніх чоловіків".

"Щодня мої груди привертають багато уваги. Зазвичай люди нічого не говорять, але я точно отримую погляди. Вони дивляться, бо вони такі великі. Можна було б подумати, що інші мами розуміють, наскільки незручними можуть бути бюстгальтери. Але, можливо, вони просто заздрять і турбуються, що я потягну їхніх чоловіків. Очевидно, я абсолютно не женуся за їхніми партнерами. Якщо їх це так турбує, їм слід ховати своїх чоловіків", – наголосила Лейла, додавши, що якщо їх так ображає те, що вона не носить бюстгальтер, це їхня проблема, а не її.

Ще з дитинства великі груди були проблемою для дівчини.

"У сьомому класі я перейшла від чашки A до великої чашки C до кінця року. У дитинстві це було останнє, чого я хотіла. Я була б щасливішою, якби в мене були плоскі груди. Люди завжди знущалися наді мною, бо думали, що я набиваю бюстгальтер ватою. Здебільшого це були дівчатка", — згадує вона.

У дев'ятому класі в неї вже був розмір E. Вона не могла носити бюстгальтери або одяг, який хотіла, та й бюстгальтери теж були дуже дорогими.

"Мені було важко знайти модний одяг, який добре сидів би на мені. У підлітковому віці в мене була тонка талія, але з великими грудьми мені доводилося купувати більший розмір. Я купувала великий або дуже великий розмір. Це шкодило моїй самооцінці", — продовжила Лайла.

Коли їй було 18 років, вона хотіла зменшити груди і навіть пішла на консультацію до хірурга, але так і не зважилася на операцію.

За останні кілька років Лайла навчилася любити свої груди. Тепер вона заробляє гроші через OnlyFans і перебуває у щасливих стосунках.

"Мій партнер підтримує те, що я роблю, — він великий шанувальник моїх грудей", — підсумувала вона.

Лейла каже, що їй дуже незручно в бюстгальтері

Зараз Лайла активно постить у соцмережах відео та фото, на яких продовжує демонструвати свої груди і своє ставлення до хейтерів. У коментарях дівчину традиційно хвалять і захоплюються нею, але є й ті, хто рекомендує їй або вдягнути білизну, або таки зважитися на операцію зі зменшення грудей. Таким Кінг дякує за увагу і ввічливо відмовляється від їхніх порад.

Раніше Фокус писав, що володарка титулу "Найбільші груди України" Надія Щербань вийшла заміж.