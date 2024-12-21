"Мисс Украина 2024" Мария Мельниченко рассказала о пластических операциях и конкуренции между участницами — интервью Фокусу
Во время общения с Фокусом победительница "Мисс Украина 2024" призналась, что позитивно реагирует на хейт, а на самом конкурсе девочек объединил процесс сбора помощи защитницам.
Почетный титул "Мисс Украина 2024" получила Мария Мельниченко из Киева. Мария — студентка 4-го курса Государственного налогового университета в Ирпене, где изучает финансы, банковское дело и страхование. Она работает моделью, активно занимается спортом и поддерживает благотворительные инициативы для помощи Вооруженным Силам Украины. Красавица представит нашу страну на международном конкурсе "Мисс Мира" уже в следующем году. В эксклюзивном интервью Фокусу девушка рассказала больше подробностей о себе.
Сегодня имя Марии Мельниченко звучит как "Мисс Украина 2024". Расскажите, кем вы были до этого конкурса, чем занимались, какое образование имеете, чем увлекаетесь? Почему решили принять участие в конкурсе?
До конкурса я была той же девушкой, что и сейчас. Уже с 18 лет я полностью обеспечивала себя благодаря работе моделью, которая для меня стала не только профессией, но и источником вдохновения. С детства обожаю спорт — сейчас занимаюсь в тренажерном зале три раза в неделю, дважды в неделю хожу на танцы и недавно открыла для себя большой теннис. Это очень сложный, но чрезвычайно интересный вид спорта, который требует терпения и настойчивости.
Также сейчас я студентка Государственного налогового университета на 4 курсе, где изучаю финансы. Увлекаюсь лыжами, кулинарией (особенно десертами), отдыхом на природе и обожаю людей, которые рядом со мной.
Что вы почувствовали, когда объявили ваше имя победительницей конкурса "Мисс Украина 2024"? Как изменилась ваша жизнь после получения титула?
Это был незабываемый момент, который я сохраню в памяти навсегда и о котором когда-то буду рассказывать своим детям. Внутри меня бушевала настоящая буря эмоций: радость, гордость, шок и даже немного страха перед новыми вызовами.
Конечно, на мои плечи легла большая ответственность. Мой график стал более насыщенным, ведь сейчас я сосредоточена на том, чтобы достойно представить Украину на международной арене.
Что для вас значит стать символом красоты и достоинства Украины на международной арене? Что, по вашему мнению, стало решающим фактором вашей победы?
Это большая честь и ответственность. Для меня титул "Мисс Украина" — это не только о демонстрации внешней красоты, но и об отражении силы, характера и ценностей украинского народа. Это возможность донести миру месседж о том, что украинцы — сильная и несокрушимая нация
Настоящая красота — это баланс внутренней силы и внешнего изящества. Думаю, моим преимуществом является то, что я всегда остаюсь собой. Я понимаю, что титул "Мисс Украина" несет важную миссию, и готова приложить все усилия, чтобы быть достойной его представительницей.
Вы много лет занимались бальными танцами. Продолжаете ли тренировки сейчас? Как эта сфера повлияла на вашу жизнь?
Да, бальные танцы оставили значительный след в моей жизни. Почти 10 лет я посвятила этому спорту. К сожалению, из-за проблем со здоровьем и высоких нагрузок мне пришлось бросить занятия танцами.
Это не только красивый, но и сложный вид спорта, который воспитывает дисциплину, изящество и силу духа. Я благодарна родителям, которые всегда меня поддерживали, помогали с костюмами и возили на соревнования. Танцы сделали меня сильнее и увереннее в себе.
Какую миссию вы хотите нести как "Мисс Украина 2024"? Как вы готовитесь к международному конкурсу "Мисс Мира"?
Моя миссия — стать голосом Украины на международной арене. Я хочу привлечь внимание к нашей борьбе за свободу, рассказать миру о смелости и стойкости нашего народа. Также для меня важно поддерживать женщин, пострадавших от войны, и помочь семьям военных. Я хочу популяризировать идею, что внутренняя красота может менять мир.
На международной арене конкурса "Мисс Мира" мой месседж будет о силе, несокрушимости и человечности. Он будет о нации, которая борется за свободу, сохраняет свои ценности и не теряет веры даже в самые тяжелые времена. Мир должен увидеть, что красота украинской женщины — это не только внешность, но и сила духа, милосердие и стремление к миру. Я буду рассказывать о героизме наших людей, о важности поддержки и единства. Но в то же время важно показать, что Украина — это не только страна войны. Это страна талантливых, сильных и светлых людей, которые мечтают о мире и работают ради него.
Что касается подготовки — сейчас я активно занимаюсь английским с репетитором, совершенствую физическую форму и выносливость. Впереди много работы, но я готова к этому вызову.
Как ваша семья и близкие отреагировали на вашу победу? Кто больше всего вас поддерживал на этом пути?
Моя победа стала настоящим праздником для близких. Родители даже плакали от счастья. Они всегда поддерживали и верили в меня, и когда увидели свою дочь на сцене с короной... Это был момент гордости для всей семьи. А мои друзья волновались за меня больше, чем я сама. Это очень приятно, когда рядом такие прекрасные люди, которые верят в тебя.
Какая атмосфера царила за кулисами конкурса между участницами?
Если честно, атмосфера была невероятной! Возможно, кто-то хочет услышать о конкуренции, сплетнях и ссорах, но этого не было. За кулисами конкурса мы с девочками были настоящими подругами: помогали друг другу, снимали на телефон, чтобы посмотреть со стороны, как мы будем выглядеть в кадре, давали советы, шутили. Спасибо конкурсу, ведь я познакомилась с классными и интересными девушками, с которыми мы до сих пор поддерживаем связь.
Также нас с другими участницами очень объединил несколько сакральный процесс сбора боксов для наших защитниц — это было настоящее единение женщин в тылу ради женщин на фронте. Я хотела, чтобы в коробке было все необходимое для того, чтобы сделать дни нашей защитницы немножко теплее, вкуснее и приятнее. В моем боксе были теплые носки, средства личной гигиены, чаи, лекарства, быстрые перекусы и некоторые "девчачьи штучки". Каждый предмет я выбирала с мыслью о ней — чего ей не хватает, что такого ей хочется, чтобы она хотя бы на мгновение смогла себя почувствовать дома.
Сталкивались ли вы с хейтом или завистью после своей победы? Как реагируете на критику в соцсетях?
Конечно, хейт был и есть до сих пор. Но я отношусь к этому спокойно. Придерживаюсь мнения, что мы все разные и просто невозможно нравиться каждому. Важно нравиться в первую очередь себе. Я даже несколько положительно реагирую на хейт. Не слышала ничего оскорбительного в свой адрес, но есть комментарии, что в свои 20 лет я уже лежала под ножом у хирурга, что у меня "обколотое" все лицо и сделанный нос. Такие комментарии меня только радуют, потому что это неправда.
Что вы бы хотели сказать молодым девушкам, которые мечтают об участии конкурсе "Мисс Украина"?
Верьте в себя и в свои силы, идите к цели и никогда не отступайте от своей цели. Не бойтесь пробовать что-то новое, работайте над собой, развивайте свой интеллект, характер, физическую форму и таланты. Красота — это гармония внутреннего и внешнего.
Не бойтесь вызовов — всегда будут моменты, когда вы будете сомневаться, но это лишь временные препятствия на вашем пути. Именно через преодоление сомнений и трудностей вы становитесь сильнее. И, девушки, самое главное, что я хочу сказать: не сравнивайте себя с другими. У каждой свой путь и ваша победа может выглядеть совсем по-другому, чем у кого-то. Мечтайте смело, работайте упорно, и вы удивите себя тем, чего способны достичь.
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