Кот Степан поздравил украинцев с Пасхой: как сейчас выглядит легендарный пушистый блогер страны

В светлый праздник Пасхи многие знаменитости поздравили своих поклонников и подписчиков в соцсетях с этим днем. Не стал исключением и самый известный четырехлапый украинский блогер, кот Степан, у которого в Instagram – более 1,6 млн подписчиков.

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На фото, опубликованных в соцсети, он позирует со своей "женой" Стефанией на фоне пасхи и крашенок.

"Поздравляем с Пасхой! Пусть в этот светлый день ваши сердца наполнятся искренними чувствами надежды и любви! Желаем счастья, мира, гармонии и семейного уюта", – говорится в подписи.

Сообщение Степана нашло отклик у пользователей, которые отреагировали многочисленными эмодзи и комментариями.

"Люблю вас Стефания и Степанчик", "Счастливой Пасхи, моя любовь! И твоя семья тоже! Мы тебя любим", "Счастливой и благословенной Пасхи, мой дорогой Степан, Стефания и ваша семья!", "Мои милые котики, счастливой Пасхи! Желаю вам много любви, счастья и мира всей семье! Много-много крепких поцелуев", – пишут как украинские юзеры, так и подписчики из-за рубежа.

В ноябре прошлого года Степану исполнилось 16 лет. Сейчас кот со Стефанией и своей хозяйкой Анной живет в Германии. До войны любимец интернета жил с хозяйкой в харьковском районе Северная Салтовка, который сильно пострадал от обстрелов в начале войны. Он был вынужден уехать за границу — сначала его с хозяйкой приняли во Франции.

В марте 2023 года Степан вернулся в Харьков, но в марте 2024-го вынужден снова бежать от войны. 23 января он оказался в больнице, пережив стресс после очередной ракетной атаки на Харьков, и ради его безопасности Анна приняла решение вывезти животое подальге от обстрелов.

Находясь за границей, кот насобирал десятки тысяч евро донатов на помощь животным, пострадавшим от войны в Украине, а также завоевал престижную блогерскую премию в Каннах.

Вдали от родины он встретил свою любовь, кошку Стефанию. В апреле 2023 года Анна, хозяйка животных, поделилась фотографией "молодоженов" и показала самое что ни на есть настоящее свидетельство о браке, выданное коммунальный предприятием "Щасливе місто".

"Сделал своей любимой Стефании предложение лапки и сердца в коммунальном предприятии "Щасливе місто" @happycity_official. Кстати, кто угодно и даже я, могу оформить брак за 24 часа и полностью под "ключ" организовать свадьбу на любой локации Харькова и Киева. Не сдерживайте своих эмоций, признавайтесь, любите друг друга, жизнь одна! Стефания, люблю тебя!", – написала она.

Кот Степан прославился на весь мир, когда певица Бритни Спирс поделилась его фото у себя в соцсети.

Ранее Фокус писал, что кот Степан появился на "обложке" Times Monaco.