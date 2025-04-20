Кіт Степан привітав українців із Великоднем: який зараз вигляд має легендарний пухнастий блогер країни

У світле свято Великодня багато знаменитостей привітали своїх шанувальників і підписників у соцмережах із цим днем. Не став винятком і найвідоміший чотирилапий український блогер, кіт Степан, у якого в Instagram — понад 1,6 млн підписників.

Related video

На фото, опублікованих у соцмережі, він позує зі своєю "дружиною" Стефанією на тлі паски та крашанок.

"Вітаємо з Великоднем! Нехай у цей світлий день ваші серця наповняться щирими почуттями надії та любові! Бажаємо щастя, миру, гармонії та родинного затишку", — йдеться у підписі.

Повідомлення Степана знайшло відгук у користувачів, які відреагували численними емодзі та коментарями.

"Люблю вас Стефанія і Степанчик", "Щасливого Великодня, моя любов! І твоя сім'я теж! Ми тебе любимо", "Щасливого і благословенного Великодня, мій дорогий Степане, Стефаніє і ваша сім'я!", "Мої милі котики, щасливого Великодня! Бажаю вам багато любові, щастя і миру всій родині! Багато-багато міцних поцілунків", — пишуть як українські юзери, так і підписники з-за кордону.

У листопаді минулого року Степану виповнилося 16 років. Зараз кіт зі Стефанією і своєю господинею Ганною живе в Німеччині. До війни улюбленець інтернету мешкав із господинею в харківському районі Північна Салтівка, oj сильно постраждав від обстрілів на початку війни. Він був змушений виїхати за кордон — спочатку його з господинею прийняли у Франції.

У березні 2023 року Степан повернувся до Харкова, але в березні 2024-го змушений знову тікати від війни. 23 січня він опинився в лікарні, переживши стрес після чергової ракетної атаки на Харків, і заради його безпеки Ганна вирішила вивезти тварину подалі від обстрілів.

Перебуваючи за кордоном, кіт назбирав десятки тисяч євро донатів на допомогу тваринам, які постраждали від війни в Україні, а також завоював престижну блогерську премію в Каннах.

Далеко від батьківщини він зустрів своє кохання, кішку Стефанію. У квітні 2023 року Ганна, господиня тварин, поділилася фотографією "молодят" і показала справжнісіньке свідоцтво про шлюб, видане комунальним підприємством "Щасливе місто".

"Зробив своїй коханій Стефанії пропозицію лапки та серця в комунальному підприємстві "Щасливе місто" @happycity_official. До речі, хто завгодно і навіть я, можу оформити шлюб за 24 години і повністю під "ключ" організувати весілля на будь-якій локації Харкова і Києва. Не стримуйте своїх емоцій, зізнавайтеся, кохайте одне одного, життя одне! Стефанія, люблю тебе!", — написала вона.

Кіт Степан прославився на весь світ, коли співачка Брітні Спірс поділилася його фото у себе в соцмережі.

Раніше Фокус писав, що кіт Степан з'явився на "обкладинці" Times Monaco.