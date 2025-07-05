Анну Винтур лишили власти? Как свадьба Джеффа Безоса и Лорен Санчес повлияла на будущее Vogue

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Принимая во внимание то, как часто ее пытались сбросить с пьедестала, злые языки сошлись во мнении, что кто-то более резвый, все-таки преуспел в одной из таких попыток.

Многие посчитали причиной некий недоказанный факт конфликта между Анной Винтур и Джеффом Безосом. Якобы, главный редактор Vogue, привыкшая решать, кто и что сегодня в моде, а иногда – кому давать публичное признание и кого придавать отмене, не желала добра Лорен Санчес, а точнее – не желала признавать наличие вкуса у будущей невесты богатейшего человека планеты. Публично она своего мнения не озвучивала, но вайб непримиримости витал.

В итоге фото свадьбы Лорен Санчес и Джеффа Безоса все-таки появились на цифровой обложке глянцевого гиганта. Однако все, кто помнит неприязнь Анны Винтур к свадьбе Ким Кардашьян и Канье Уэста и ее демонстративный игнор их свадьбы в Италии, понимают, что "владычица модная" вряд ли была в восторге от еще одной масштабной и довольно безвкусной свадьбы. Но Джефф Безос – не Канье Уэст, и видимо, издательскому дому CondéNast пришлось пойти на уступки, чтобы порадовать Лорен Санчес, пожелавшую выселить всю Венецию на период торжества для красивых кадров своей свадьбы.

Возможно, в этих слухах есть доля истины, и миллиардер действительно стал причиной изменений в статусе Винтур, однако издательство Condé Nast озвучивает другое.

Анна Винтур, будто бы, никуда не уходит, а становится только еще влиятельнее. Анна останется "глобальным редакционным директором" бренда Vogue. Другими словами, экс-главред Vogue будет курировать работу редакций журнала во всех странах, где представлено издание.

Это означает, что если ранее редакции в разных странах были относительно вольны в выборе и формировании контента, то теперь Анна будет формировать редакционную политику издания везде, куда дотянется и о ком не забудет, а не только в США, как было прежде. Если буквально верить официальной версии, то новый главный редактор Vogue USA станет не более, чем привилегированным контент-менеджером, впрочем, как и все остальные главные редактора Vogue.

К слову, такая судьба, вероятно, настигнет не только Vogue: Анна Винтур станет также контент-директором всего издательства CondéNast и сможет влиять на такие журналы, как Wired, Vanity Fair, Glamour, Tatler и Architectural Digest.

Впрочем, не исключено, что так преподносят новую номинальную должность для заслуженного пенсионера от фешн-журналистики.

Своего рода увольнение с вечным "золотым парашютом" и демонстрацией глубокого почтения. В общем, прямо сейчас все выглядит так, словно никакого "конца эпохи" не ожидается. Наоборот – царство "королевы моды" получила влияние над другими "модными монархиями планеты", а как будет на самом деле – поймем довольно скоро. Уже к августу-сентябрю, когда выйдут осенние выпуски журнала. Вот тогда и узнаем, Анна Винтур – это Vogue или ее королевство, все же кто-то "увел".