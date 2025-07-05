Анну Вінтур позбавили влади? Як весілля Джеффа Безоса і Лорен Санчес вплинуло на майбутнє Vogue

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Зважаючи на те, як часто її намагалися скинути з п'єдесталу, злі язики зійшлися на думці, що хтось жвавіший, все-таки досяг успіху в одній з таких спроб.

Багато хто вважав причиною якийсь недоведений факт конфлікту між Анною Вінтур і Джеффом Безосом. Нібито головний редактор Vogue, яка звикла вирішувати, хто і що сьогодні в моді, а іноді — кому давати публічне визнання і кого скасовувати, не бажала добра Лорен Санчес, а точніше — не бажала визнавати наявність смаку у майбутньої нареченої найбагатшої людини планети. Публічно вона своєї думки не озвучувала, але вайб непримиренності витав.

У підсумку фото весілля Лорен Санчес і Джеффа Безоса все-таки з'явилися на цифровій обкладинці глянцевого гіганта. Однак усі, хто пам'ятає неприязнь Анни Вінтур до весілля Кім Кардаш'ян і Каньє Веста та її демонстративний ігнор їхнього весілля в Італії, розуміють, що "володарка модна" навряд чи була в захваті від ще одного масштабного й досить позбавленого смаку весілля. Але Джефф Безос — не Каньє Вест, і, мабуть, видавничому дому CondéNast довелося піти на поступки, щоб потішити Лорен Санчес, яка побажала виселити всю Венецію на період урочистостей для красивих кадрів свого весілля.

Можливо, у цих чутках є частка істини, і мільярдер справді став причиною змін у статусі Вінтур, однак видавництво Condé Nast озвучує інше.

Анна Вінтур, нібито, нікуди не йде, а стає тільки ще впливовішою. Анна залишиться "глобальним редакційним директором" бренду Vogue. Інакше кажучи, ексголовна редакторка Vogue курируватиме роботу редакцій журналу в усіх країнах, де представлено видання.

Це означає, що якщо раніше редакції в різних країнах були відносно вільні у виборі та формуванні контенту, то тепер Анна формуватиме редакційну політику видання скрізь, куди дотягнеться і про кого не забуде, а не тільки в США, як було раніше. Якщо буквально вірити офіційній версії, то новий головний редактор Vogue USA стане не більше, ніж привілейованим контент-менеджером, втім, як і всі інші головні редактори Vogue.

До речі, така доля, ймовірно, спіткає не тільки Vogue: Анна Вінтур стане також контент-директором усього видавництва CondéNast і зможе впливати на такі журнали, як Wired, Vanity Fair, Glamour, Tatler і Architectural Digest.

Утім, не виключено, що так підносять нову номінальну посаду для заслуженого пенсіонера від фешн-журналістики.

Свого роду звільнення з вічним "золотим парашутом" і демонстрацією глибокої поваги. Загалом, просто зараз усе виглядає так, немов ніякого "кінця епохи" не очікується. Навпаки — царство "королеви моди" отримало вплив над іншими "модними монархіями планети", а як буде насправді — зрозуміємо досить скоро. Вже до серпня-вересня, коли вийдуть осінні випуски журналу. Ось тоді й дізнаємося, Анна Вінтур — це Vogue чи її королівство, все ж таки хтось "повів".