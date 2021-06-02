Готовьтесь к везению. Почему в жизни лучше один раз отрезать, чем семь раз отмерять

Почему некоторым людям всегда везет? Почему им удача просто идет в руки сама?

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Потому что у "счастливчиков" другой подход к жизни, чем у большинства из нас.

Они готовятся к везению.

У них входит в привычку извлекать выгоду из любой счастливой случайности. Пока другие думают, они ее хватают. Пока одни семь раз отмеряют, они один раз отрезают.

Они быстро отделяют главное от второстепенного. И собирают свои миги удач, везения и счастья, словно они и составляют смысл их жизни.

Всем известны истории про папарацци – навязчивых журналистов, которые гоняются за сенсациями.

У них всегда наготове любая аппаратура, они могут сутками напролет стеречь свою "жертву". Они понимают разницу между крупным планом и мелким, фокусом и периферией, качеством и браком, банальностью и феноменом.

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У них быстро повышается самооценка, и их удачи становятся известны всему миру.

Вывод. Точно так же надо осматриваться вокруг, крутясь в бизнесе, журналистике, спорте, политике, искусстве, образовании, и других сферах жизни. И вылавливать свой миг счастья.

Как папарацци.

Но одного везения недостаточно. Нужны также упорство и настойчивость в движении к цели. Есть такой жизненный парадокс: лучше просто делать, чем делать лучше.

В известной книге "Art & Fear" авторов David Bayles and Ted Orland приводится следующий любопытный пример.

В классе гончарного мастерства учитель разбил однажды учеников на две группы. Одной он дал задание лепить горшки "на вес". Высший балл получит тот, кто вылепит 50 фунтов горшков, четверку — кто вылепит 40 фунтов горшков и так далее.

У второй группы было задание вылепить всего лишь один горшок, но качественный. Оценку они получали по качеству вылепленного горшка.

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На подведении итогов выяснилась забавная вещь. Самые качественные горшки среди всех учеников получились не у той группы, которая работала на качество, а у той группы, которая работала на количество. Они старались сделать побольше и учились в процессе на своих ошибках.

Те же, кто заботился о качестве, провели много времени в теоретизировании на тему того, что же такое "совершенный" горшок, но результат получился у них так себе. Они сделали всего один горшок, и то – несовершенный.

Вывод: в любом деле надо "набить руку".

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Публикуется с согласия автора.