Готовьтесь к везению. Почему в жизни лучше один раз отрезать, чем семь раз отмерять
Не ждите удачи — готовьтесь к ней заранее. Учитесь извлекать выгоду из любой счастливой случайности. Пока другие семь раз отмеряют, лучше один раз отрежьте.
Почему некоторым людям всегда везет? Почему им удача просто идет в руки сама?
Потому что у "счастливчиков" другой подход к жизни, чем у большинства из нас.
Они готовятся к везению.
У них входит в привычку извлекать выгоду из любой счастливой случайности. Пока другие думают, они ее хватают. Пока одни семь раз отмеряют, они один раз отрезают.
Они быстро отделяют главное от второстепенного. И собирают свои миги удач, везения и счастья, словно они и составляют смысл их жизни.
Всем известны истории про папарацци – навязчивых журналистов, которые гоняются за сенсациями.
У них всегда наготове любая аппаратура, они могут сутками напролет стеречь свою "жертву". Они понимают разницу между крупным планом и мелким, фокусом и периферией, качеством и браком, банальностью и феноменом.Важно
У них быстро повышается самооценка, и их удачи становятся известны всему миру.
Вывод. Точно так же надо осматриваться вокруг, крутясь в бизнесе, журналистике, спорте, политике, искусстве, образовании, и других сферах жизни. И вылавливать свой миг счастья.
Как папарацци.
Но одного везения недостаточно. Нужны также упорство и настойчивость в движении к цели. Есть такой жизненный парадокс: лучше просто делать, чем делать лучше.
В известной книге "Art & Fear" авторов David Bayles and Ted Orland приводится следующий любопытный пример.
В классе гончарного мастерства учитель разбил однажды учеников на две группы. Одной он дал задание лепить горшки "на вес". Высший балл получит тот, кто вылепит 50 фунтов горшков, четверку — кто вылепит 40 фунтов горшков и так далее.
У второй группы было задание вылепить всего лишь один горшок, но качественный. Оценку они получали по качеству вылепленного горшка.Важно
На подведении итогов выяснилась забавная вещь. Самые качественные горшки среди всех учеников получились не у той группы, которая работала на качество, а у той группы, которая работала на количество. Они старались сделать побольше и учились в процессе на своих ошибках.
Те же, кто заботился о качестве, провели много времени в теоретизировании на тему того, что же такое "совершенный" горшок, но результат получился у них так себе. Они сделали всего один горшок, и то – несовершенный.
Вывод: в любом деле надо "набить руку".
Публикуется с согласия автора.