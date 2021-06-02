Готуйтеся до везіння. Чому в житті краще один раз відрізати, ніж сім раз відміряти
Не чекайте удачі — готуйтеся до неї заздалегідь. Вчіться отримувати вигоду з будь-якого щасливого випадку. Поки інші сім разів відміряють, краще один раз відріжте. Відокремлюйте головне від другорядного і збирайте свої миті удач, везіння і щастя, немов вони і складають сенс вашого життя.
Чому деяким людям завжди щастить? Чому їм удача просто йде в руки сама?
Тому що у "щасливчиків" інший підхід до життя, ніж у більшості з нас.
Вони готуються до везіння.
У них входить в звичку отримувати вигоду з будь-якого щасливого випадку. Поки інші думають, вони її хапають. Поки одні сім разів відмірюють, вони один раз відрізають.
Вони швидко відокремлюють головне від другорядного. І збирають свої миті удач, везіння і щастя, немов вони і складають сенс їхнього життя.
Всім відомі історії про папараці — нав'язливих журналістів, які ганяються за сенсаціями.
У них завжди напоготові будь-яка апаратура, вони можуть цілодобово безперервно стерегти свою "жертву". Вони розуміють різницю між великим планом і дрібним, фокусом і периферією, якістю і браком, банальністю і феноменом.Важливо
У них швидко підвищується самооцінка, і їх удачі стають відомі всьому світу.
Висновок. Точно так само треба оглядатися навколо, крутячись в бізнесі, журналістиці, спорті, політиці, мистецтві, освіті та інших сферах життя. І виловлювати свою мить щастя.
Як папараці.
Але одного везіння недостатньо. Потрібні також завзятість і наполегливість в русі до мети. Є такий життєвий парадокс: краще просто робити, ніж робити краще.
У відомій книзі "Art&Fear" авторів David Bayles and Ted Orland наводиться наступний цікавий приклад.
У класі гончарної майстерності вчитель розбив одного разу учнів на дві групи. Одній він дав завдання ліпити горщики "на вагу". Вищий бал отримає той, хто виліпить 50 фунтів горщиків, четвірку — хто виліпить 40 фунтів горщиків і так далі.
У другої групи було завдання виліпити всього лише один горщик, але якісний. Оцінку вони отримували за якістю виліпленого горщика.Важливо
На підведенні підсумків з'ясувалася цікава річ. Найякісніші горщики серед всіх учнів вийшли не у тієї групи, яка працювала на якість, а у тієї групи, яка працювала на кількість. Вони намагалися зробити побільше і вчилися у процесі на своїх помилках.
Ті ж, хто дбав про якість, провели багато часу в теоретизуванні на тему того, що ж таке "досконалий" горщик, але результат вийшов у них так собі. Вони зробили всього один горщик, і то — недосконалий.
Висновок: в будь-якій справі треба "набити руку".
Публікується за згодою автора.