Готуйтеся до везіння. Чому в житті краще один раз відрізати, ніж сім раз відміряти

Чому деяким людям завжди щастить? Чому їм удача просто йде в руки сама?

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Тому що у "щасливчиків" інший підхід до життя, ніж у більшості з нас.

Вони готуються до везіння.

У них входить в звичку отримувати вигоду з будь-якого щасливого випадку. Поки інші думають, вони її хапають. Поки одні сім разів відмірюють, вони один раз відрізають.

Вони швидко відокремлюють головне від другорядного. І збирають свої миті удач, везіння і щастя, немов вони і складають сенс їхнього життя.

Всім відомі історії про папараці — нав'язливих журналістів, які ганяються за сенсаціями.

У них завжди напоготові будь-яка апаратура, вони можуть цілодобово безперервно стерегти свою "жертву". Вони розуміють різницю між великим планом і дрібним, фокусом і периферією, якістю і браком, банальністю і феноменом.

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У них швидко підвищується самооцінка, і їх удачі стають відомі всьому світу.

Висновок. Точно так само треба оглядатися навколо, крутячись в бізнесі, журналістиці, спорті, політиці, мистецтві, освіті та інших сферах життя. І виловлювати свою мить щастя.

Як папараці.

Але одного везіння недостатньо. Потрібні також завзятість і наполегливість в русі до мети. Є такий життєвий парадокс: краще просто робити, ніж робити краще.

У відомій книзі "Art&Fear" авторів David Bayles and Ted Orland наводиться наступний цікавий приклад.

У класі гончарної майстерності вчитель розбив одного разу учнів на дві групи. Одній він дав завдання ліпити горщики "на вагу". Вищий бал отримає той, хто виліпить 50 фунтів горщиків, четвірку — хто виліпить 40 фунтів горщиків і так далі.

У другої групи було завдання виліпити всього лише один горщик, але якісний. Оцінку вони отримували за якістю виліпленого горщика.

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На підведенні підсумків з'ясувалася цікава річ. Найякісніші горщики серед всіх учнів вийшли не у тієї групи, яка працювала на якість, а у тієї групи, яка працювала на кількість. Вони намагалися зробити побільше і вчилися у процесі на своїх помилках.

Ті ж, хто дбав про якість, провели багато часу в теоретизуванні на тему того, що ж таке "досконалий" горщик, але результат вийшов у них так собі. Вони зробили всього один горщик, і то — недосконалий.

Висновок: в будь-якій справі треба "набити руку".

Першоджерело.

Публікується за згодою автора.