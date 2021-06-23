Хлебный дар. Как японская айтишница придумала домашнюю хлебопечку

Конструкторы знаменитой японской фирмы Matsushita Electric безуспешно пытались изготовить такую простую вещь, как домашняя хлебопечка.

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Им никак не удавалось сделать так, чтобы машина правильно замешивала тесто.

Как они не старались, а корочка у хлеба, которую так любят и взрослые, и дети, получалась пересушенной, а середина – непропеченной.

Конструкторы долго бились над этой загадкой, даже сравнивали рентгеновские снимки теста, замешанного аппаратом и руками пекарей.

Но дело с мертвой точки не сдвигалось.

В конце концов решить задачу удалось не инженерам или пекарям, а… программистке Икуто Танака.

Она узнала, где есть лучший пекарь, нашла его в отеле Osaka International, и долго подсматривала как он характерными движениями рук замешивает тесто, вкруговую растягивая его.

По совету программистки конструкторы фирмы разработали машинный аналог, в точности воспроизводящий технику растягивания теста.

Машина стала выпекать хлеб не хуже того, что был в гостинице. Фирма Matsushita Electric сразу стала лидером продаж.

Важно

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Это пример соединения, казалось бы, несовместимых знаний программиста и хлебопека, в новые переплетенные между собой скиллы.

А есть еще примеры, когда соединяются таким образом три в одном, четыре в одном, пять в одном.

Это когда в одном уме увязываются: комп-етенции, комп-ьютеры, comp-etitiveness и комп-ас.

Наступает эра компетистов. Людей, которые компетентны сразу во многом, которые,не имея понятия в какой-то сфере, вдруг делают в ней неожиданный прорыв, и выводят "не свое дело" на высочайшую орбиту.

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Публикуется с согласия автора.