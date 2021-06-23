Хлебный дар. Как японская айтишница придумала домашнюю хлебопечку
Может ли программист стать хлебопеком? Обычная айтишница решила задачу, которая никак не давалась ведущим конструкторам знаменитой японской фирмы Matsushita Electric.
Конструкторы знаменитой японской фирмы Matsushita Electric безуспешно пытались изготовить такую простую вещь, как домашняя хлебопечка.
Им никак не удавалось сделать так, чтобы машина правильно замешивала тесто.
Как они не старались, а корочка у хлеба, которую так любят и взрослые, и дети, получалась пересушенной, а середина – непропеченной.
Конструкторы долго бились над этой загадкой, даже сравнивали рентгеновские снимки теста, замешанного аппаратом и руками пекарей.
Но дело с мертвой точки не сдвигалось.
В конце концов решить задачу удалось не инженерам или пекарям, а… программистке Икуто Танака.
Она узнала, где есть лучший пекарь, нашла его в отеле Osaka International, и долго подсматривала как он характерными движениями рук замешивает тесто, вкруговую растягивая его.
По совету программистки конструкторы фирмы разработали машинный аналог, в точности воспроизводящий технику растягивания теста.
Машина стала выпекать хлеб не хуже того, что был в гостинице. Фирма Matsushita Electric сразу стала лидером продаж.Важно
Это пример соединения, казалось бы, несовместимых знаний программиста и хлебопека, в новые переплетенные между собой скиллы.
А есть еще примеры, когда соединяются таким образом три в одном, четыре в одном, пять в одном.
Это когда в одном уме увязываются: комп-етенции, комп-ьютеры, comp-etitiveness и комп-ас.
Наступает эра компетистов. Людей, которые компетентны сразу во многом, которые,не имея понятия в какой-то сфере, вдруг делают в ней неожиданный прорыв, и выводят "не свое дело" на высочайшую орбиту.
Публикуется с согласия автора.