Хлібний дар. Як японська айтішниця придумала домашню хлібопічку

Конструктори знаменитої японської фірми Matsushita Electric безуспішно намагалися виготовити таку просту річ, як домашня хлібопічка.

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Їм ніяк не вдавалося зробити так, щоб машина правильно замішувала тісто.

Як вони не намагалися, а скоринка у хліба, яку так люблять і дорослі, і діти, виходила пересушеною, а середина — непропеченою.

Конструктори довго билися над цією загадкою, навіть порівнювали рентгенівські знімки тіста, замішаного апаратом і руками пекарів.

Але справа з мертвої точки не порушувався.

Зрештою вирішити задачу вдалося не інженерам або пекарям, а... програмістці Ікуто Танака.

Вона дізналася, де є кращий пекар, знайшла його в готелі Osaka International, і довго підглядала як він характерними рухами рук замішує тісто, вкругову розтягуючи його.

За порадою програмістки конструктори фірми розробили машинний аналог, який точно відтворює техніку розтягування тіста.

Машина стала випікати хліб не гірше того, що був в готелі. Фірма Matsushita Electric відразу стала лідером продажів.

Це приклад з'єднання, здавалося б, несумісних знань програміста і пекаря, в нові переплетені між собою скіли.

А є ще приклади, коли з'єднуються таким чином три в одному, чотири в одному, п'ять в одному.

Це коли в одному розумі ув'язуються: комп-етенції, комп-ʼютери, comp-etitiveness і комп-ас.

Настає ера компетістів. Людей, які компетентні відразу багато в чому, які, не маючи поняття в якійсь сфері, раптом роблять в ній несподіваний прорив, і виводять "не своє діло" на найвищу орбіту.

Першоджерело.

Публікується за згодою автора.