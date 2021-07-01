С гектарами на руках. Как правильно оформить покупку или продажу земли

С сегодняшнего дня украинский гражданин официально получил возможность купить немножко украинской земли – не более 100 ГА в одни руки. Юридическим же лицам придется терпеть до января 2024-го.

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Украинцам официально разрешат продавать и дарить, а также отчуждать землю на основании иных соглашений. К примеру, на основании договора пожизненного содержания или мены очень даже можно.

Но любой из договоров, на основании которого право собственности на землю переходит от одного человека к другому, необходимо будет удостоверить нотариально.

Итак, что же нужно для того, чтобы продать или купить землю?

В отличие от прочих договоров о продаже недвижимости, для земли Кабмин утвердил отдельную процедуру, согласно которой и приобретатель участка, и его владелец проверяются на соответствие требованиям 130-й статьи Земельного кодекса Украины.

Если речь идет об отчуждении земли физическому лицу, то нотариус обязан будет проверить личность и гражданство приобретателя, выяснить не применялись ли к покупателю санкции СНБО, запрещающие покупать землю сельскохозяйственного назначения.

Кроме того, нотариус установит общую площадь земли в собственности приобретателя, а также предложит указать источник происхождения средств на покупку желаемого участка.

По результатам проверки будет составлен протокол, благодаря которому станет ясно, соответствует ли приобретатель требованиям закона.

Чтобы не было мучительно больно, к сделке рекомендую готовиться заранее.

За месяц до заключения, в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество необходимо внести сведения о предстоящей продаже.

Таким образом лица, имеющие преимущественное право приобретения земли, будут проинформированы заранее.

Помимо этого, стоит убедиться, что участок зарегистрирован в Государственном земельном кадастре и Государственном же реестре вещных прав на недвижимое имущество. Не ленитесь перепроверить корректность внесенных данных.

В сведениях и документах Государственного земельного кадастра нередко встречаются технические ошибки: отсутствие данных об участке, несоответствие площади, неверные сведения о собственнике и многое другое.

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Все это может, и скорее всего, окажется, главным препятствием для заключения договора.

Не забудьте также провести экспертную денежную оценку соответствующего участка.

Учтите, что оплата по договору производится лишь в безналичной форме, а потому банковскими счетами участникам сделки лучше бы обзавестись заранее.

Напоследок советую принять во внимание, что возможное признание неконституционным закона, разрешающего продавать землю, на уже заключенные сделки не повлияет ни коим образом. Решения Конституционного Суда Украины распространяют свое действие лишь на будущее.

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Публикуется с согласия автора.