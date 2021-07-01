З гектарами на руках. Як правильно оформити покупку або продаж землі

Від сьогодні український громадянин офіційно отримав можливість купити трішки української землі — не більше 100 ГА в одні руки. Юридичним же особам доведеться терпіти до січня 2024-го.

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Українцям офіційно дозволять продавати і дарувати, а також відчужувати землю на підставі інших угод. Наприклад, на підставі договору довічного утримання або міни дуже навіть можна.

Але будь-який з договорів, на підставі якого право власності на землю переходить від однієї людини до іншої, необхідно буде засвідчити нотаріально.

Отже, що ж потрібно для того, щоб продати або купити землю?

На відміну від інших договорів про продаж нерухомості, для землі Кабмін затвердив окрему процедуру, згідно з якою і набувач ділянки, і його власник перевіряються на відповідність вимогам 130-ї статті Земельного кодексу України.

Якщо йдеться про відчуження землі фізичній особі, то нотаріус зобов'язаний буде перевірити особу і громадянство набувача, з'ясувати чи не застосовувалися до покупця санкції РНБО, які забороняють купувати землю сільськогосподарського призначення.

Крім того, нотаріус встановить загальну площу землі у власності набувача, а також запропонує вказати джерело походження коштів на покупку бажаної ділянки.

За результатами перевірки буде складено протокол, завдяки якому стане ясно, чи відповідає набувач вимогам закону.

Щоб не було нестерпно боляче, до угоди рекомендую готуватися заздалегідь.

За місяць до укладення, до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно необхідно внести відомості про майбутній продаж.

Таким чином особи, що мають переважне право придбання землі, будуть проінформовані заздалегідь.

Крім цього, варто переконатися, що ділянка зареєстрована у Державному земельному кадастрі та Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Не лінуйтеся перевірити коректність внесених даних.

У відомостях і документах Державного земельного кадастру нерідко зустрічаються технічні помилки: відсутність даних про ділянку, невідповідність площі, невірні відомості про власника та багато іншого.

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Все це може, і швидше за все, виявиться, головною перешкодою для укладення договору.

Не забудьте також провести експертну грошову оцінку відповідної ділянки.

Врахуйте, що оплата за договором здійснюється лише в безготівковій формі, а тому банківськими рахунками учасникам угоди краще б обзавестися заздалегідь.

Наостанок раджу взяти до уваги, що можливе визнання неконституційним закону, який дозволить продавати землю, на вже укладені угоди не вплине жодним чином. Рішення Конституційного Суду України поширюють свою дію лише на майбутнє.

Першоджерело.

Публікується за згодою автора.