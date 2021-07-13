После Брежнева – не засчитывается. Что не так с каминаутом Melovin на Atlas Weekend

Всю прошедшую неделю большинство моих знакомых — из тех, что живут в Украине, обсуждали поступок человека по имени Константин Бочаров. Надо сказать, что никто из них не слыхал об этом 24-летнем одессите до 5 июля 2021 года.

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Могли бы знать. Певец, выступающий под псевдонимом Melovin, стал победителем шестого сезона X-Фактор и представлял Украину на Евровидении-2018. Да вот не знали. Внимание моих знакомых и множества других людей, прежде о нем не слышавших, Melovin привлек не музыкальным творчеством, а ярким заявлением о своей бисексуальности. Во время концерта на фестивале Atlas Weekend он поцеловал сперва девушку, потом парня. Тут-то о нем и заговорили.

Эпатажный жест на массовом мероприятии закономерно спровоцировал волну хейта в социальных сетях. Прогрессивная общественность тут же бросилась защищать певца от нападок гомофобов. Некоторые блогеры называли его поступок исключительно смелым и важным для будущего ЛГБТ+ движения в нашей стране.

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Утверждение спорное. Для будущего движения гораздо ценнее возможность целоваться в парке на скамейке, не рискуя пострадать от проходящих мимо ВДВ-шников, чем на сцене, окруженной охранниками.

К слову открытая физическая агрессия — только вершина айсберга гомофобии. Среди моих знакомых нашелся только один человек, категорически отказавшийся обсуждать поступок Melovin не только в социальных сетях, но и в приватных беседах. Это мужчина средних лет, который занимает ответственную должность и пользуется заслуженным уважением коллег.

Камин аут для него – вопрос болезненный. Он не просто не целуется со своим молодым человеком на публике, а даже выйти с ним в свет не может. Спонсоры организации, которой он руководит, против такого паблисити, потому что гомосексуальность в нашей стране все еще воспринимают как эпатаж.

Парадокс. Благополучная моногамная пара гомосексуалов, которые много лет поддерживают друг друга и хотели бы состариться вместе, шокирует украинскую общественность больше, чем чьи-то беспорядочные связи с партнерами обоих полов.

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Мужчинам-гетеросексуалам украинское общество прощает публичные проявления сексизма, разные варианты унижения других людей по гендерному принципу. После такого вполне можно продолжить карьеру в политике или любой другой области.

Украина даже не ратифицировала Стамбульскую конвенцию о противодействии домашнему насилию и насилию по гендерному принципу – один из главных аргументов "против" сводится к тому, что с точки зрения авторов текста Конвенции, гомосексуальность – вариант нормы. Именно нормы, а не бунта против устоев.

[ + – ] Melovin скорее эксплуатирует тему в PR-целях, чем борется с гомофобией.

Не преуменьшая значимость защиты права ЛГБТ+ в Украине, приходится признать, что Melovin скорее эксплуатирует тему в PR-целях, чем борется с гомофобией. Не будь у большинства наших соотечественников такого сложного отношения к гомо и бисексуалам, Melovin так бы и остался одним из множества мальчиков из X-Фактора, который когда-то побывал на Евровидении, но не поднялся выше 17-го места.

В СМИ уже появилась информация о том, что юношу для публичных нежностей Константину подбирали посторонние в общем люди из общественной организации KyivPride. Представители MELOVIN обратились к ним за "экспертной консультацией".

Представители организации так же рассказали журналистам, что изначально поцелуй Константина Николаевича с мужчиной планировался на День борьбы с гомофобией, однако сам певец предложил отложить его на пару месяцев до концерта на Atlas.

Все это вызывает серьезные сомнения в искренности каминаута. Больше похоже на шоу, устроенное с намерением сорвать хайп на пустом месте, чем на настоящее проявление би- или гомо сексуальности.

После выступления певец высказывал возмущение по поводу того, что телеканал M1 не включил его man to man поцелуй в эфирную трансляцию. Не трудно понять переживания артиста о том, что кто-то не оценили его сценическую игру.

Достоверной информации о сексуальных предпочтениях Melovin у нас, конечно, нет. Но, в принципе, один раз поцеловаться на публику с мужчиной может и натурал. Вон, Леонид Ильич Брежнев перецеловал весь значимый политикум своего времени, а каминаут ему так ни разу и не засчитали.