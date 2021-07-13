Після Брежнєва — не зараховується. Що не так із камінг-аутом Melovin на Atlas Weekend

Увесь минулий тиждень більшість моїх знайомих — із тих, які живуть в Україні, обговорювали вчинок людини на імʼя Костянтин Бочаров. Треба сказати, що ніхто з них не чув про цього 24-річного одесита до 5 липня 2021 року.

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Могли б знати. Співак, який виступає під псевдонімом Melovin, став переможцем шостого сезону X-Фактор і представляв Україну на Євробаченні-2018. Так от не знали. Увагу моїх знайомих і безлічі інших людей, які раніше про нього не чули, Melovin привернув не музичною творчістю, а яскравою заявою про свою бісексуальність. Під час концерту на фестивалі Atlas Weekend він поцілував спершу дівчину, потім хлопця. Тут-то про нього і заговорили.

Епатажний жест на масовому заході закономірно спровокував хвилю хейту в соціальних мережах. Прогресивна громадськість одразу ж кинулася захищати співака від нападок гомофобів. Деякі блогери називали його вчинок виключно сміливим і важливим для майбутнього ЛГБТ+ руху в нашій країні.

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Твердження суперечливе. Для майбутнього руху набагато цінніша можливість цілуватися в парку на лавці, не ризикуючи постраждати від ПДВ-шників, які проходять повз, ніж на сцені, оточеній охоронцями.

До слова відкрита фізична агресія — тільки вершина айсберга гомофобії. Серед моїх знайомих знайшовся тільки один чоловік, який категорично відмовився обговорювати вчинок Melovin не тільки в соціальних мережах, але і в приватних бесідах. Це чоловік середніх років, який обіймає відповідальну посаду і користується заслуженою повагою колег.

Каміг-аут для нього — питання болісне. Він не просто не цілується зі своїм хлопцем на публіці, а навіть вийти з ним у світ не може. Спонсори організації, якою він керує, проти такого пабліситі, тому що гомосексуальність у нашій країні все ще сприймають як епатаж.

Парадокс. Благополучна моногамна пара гомосексуалів, які багато років підтримують один одного та хотіли б постаріти разом, шокує українську громадськість більше, ніж чиїсь безладні звʼязки з партнерами обох статей.

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Чоловікам-гетеросексуалам українське суспільство вибачає публічні прояви сексизму, різні варіанти приниження інших людей за гендерним принципом. Після такого цілком можливо продовжити карʼєру в політиці або будь-якій іншій галузі.

Україна навіть не ратифікувала Стамбульську конвенцію про протидію домашньому насильству і насильству за гендерним принципом — один із головних аргументів "проти" зводиться до того, що з точки зору авторів тексту Конвенції, гомосексуальність — варіант норми. Саме норми, а не бунту проти підвалин.

[ + – ] Melovin швидше експлуатує тему в PR-цілях, ніж бореться з гомофобією

Не применшуючи важливість захисту права ЛГБТ+ в Україні, доводиться визнати, що Melovin швидше експлуатує тему в PR-цілях, ніж бореться з гомофобією. Не будь у більшості наших співвітчизників такого складного ставлення до гомо- і бісексуалів, Melovin так би й залишився одним із безлічі хлопчиків з X-Фактору, який колись побував на Євробаченні, але не піднявся вище 17-го місця.

У ЗМІ вже зʼявилася інформація про те, що юнака для публічних ніжностей Костянтину підбирали сторонні загалом люди із громадської організації KyivPride. Представники MELOVIN звернулися до них за "експертною консультацією".

Представники організації також розповіли журналістам, що спочатку поцілунок Костянтина Миколайовича з чоловіком планувався на День боротьби з гомофобією, проте сам співак запропонував відкласти його на кілька місяців до концерту на Atlas.

Усе це викликає серйозні сумніви в щирості камінг-ауту. Більше схоже на шоу, влаштоване з наміром зірвати хайп на порожньому місці, ніж на справжній прояв бі- або гомосексуальності.

Після виступу співак висловлював обурення з приводу того, що телеканал M1 не додав його man to man поцілунок в ефірну трансляцію. Не важко зрозуміти переживання артиста про те, що хтось не оцінив його сценічну гру.

Достовірної інформації про сексуальні переваги Melovin у нас, звичайно, немає. Але, в принципі, один раз поцілуватися на публіку з чоловіком може і натурал. Он, Леонід Ілліч Брежнєв перецілував весь значимий політикум свого часу, а камінг-аут йому так жодного разу і не зарахували.