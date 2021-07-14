Выше цены, длиннее "тень". Почему повышение налога с продажи недвижимости не пополнит бюджет

Минфин обещает наскрести в бюджет целых три дополнительных миллиарда за счет застройщиков. А я хоть и не Ванга, но уже теперь могу с уверенностью сказать, что и не три, и не за счет застройщиков. Денежки, как водится, стрясут с простого украинца.

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Они ведь как говорят? Застройщики, мол, оформляют квартиры на физлиц по заниженной стоимости, а конечному покупателю толкают уже по рыночной и таким вот нехитрым образом уклоняются от уплаты налогов. Ну… допустим.

Но ведь с каждой "транзитной" продажи выплачивается 6,5% налогов (5% – налог с доходов физлиц и 1,5% – военный сбор). Грубо говоря, 6,5 гривен с каждой сотни уходят в бюджет. И мы говорим о ста гривнах вала, а не чистой прибыли.

Налоговики, если память не изменяет, руководствуются неписанным правилом: предприятия с налоговой нагрузкой в 3% проверять в последнюю очередь, а с нагрузкой в 5% — не проверять вообще.

Но депутат прожорлив и неудержим! Видит корову – впивается в бок. Так, 1 июля в первом чтении одобрили законопроект № 5600. Помимо всего прочего, таковой поднимает ставку налога с продажи объекта недвижимости до 18 процентов.

Станет ли застройщик платить больше налогов? Сомневаюсь. Он либо заложит разницу в стоимость квартиры, либо просто уйдет в тень.

В первом случае жилье для украинца станет еще менее доступным. Во втором же — в бюджет не упадет вообще ничего.

Если же застройщик продает недвижимость напрямую и платит налог на прибыль по ставке 18% (то есть выходит примерно на те же 6% налоговой нагрузки), то и против него у законодателя "револьверы" найдутся.

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На сегодняшний день операции по продаже квартир освобождены от уплаты НДС, потому что иное привело бы к подорожанию квартир аж на 20 процентов.

Законотворцы же считают, что жилье у нас излишне доступное, а потому решили упразднить эту многолетнюю льготу. А то ведь совсем охамели эти украинцы! По тридцать квартир имеют и дули воробьям крутят, а государство с хлеба на воду перебивается.

Либо они там переизбираться не планируют, либо имеют по этому поводу какой-нибудь хитрый план.

Первоисточник: телеграм-канал автора.

Публикуется с согласия автора.