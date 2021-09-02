Проверка "Талибаном". Почему либеральность западного общества - лишь иллюзия

Любой законный крупный бизнес зависит от общественного мнения. Владельцев социальных сетей это касается в первую очередь. Альфа и омега их успешности — позитивное отношение пользователей. К тому же в их распоряжении самые технологичные и самые точные барометры настроений масс.

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Хотите знать, как на самом деле отреагировала мировая общественность на то, что движение "Талибан" пришло к власти в Афганистане? Ответ на этот вопрос нужно искать не в речах политиков и политологов, а в тактических решениях собственников социальных сетей.

Пока государственные мужи перед камерами телевизионщиков произносили очень близкие по содержанию речи о том, что весь цивилизованный мир готов встать на защиту демократических ценностей, социальные сети отреагировали отнюдь не однородно. Facebook, а также связанные с ним Instagram и WhatsApp, объявили, что намерены блокировать любой контент, исходящий от "Талибана".

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Представители Twitter, напротив, подчеркнули, что не станут этого делать.

Судя по результатам замеров сразу нескольких сетевых международных маркетинговых бюро, среди либерально настроенной молодежи в США и странах Западной Европы именно Twitter пользуется наибольшей популярностью.

[ + – ] Твиттер-аккаунт движения "Талибан"

Естественно, его владельцы больше других заинтересованы угодить тем, кого называют progressives (прогрессивно мыслящей общественностью). Они всегда выступали за инклюзивность против дискриминации, за толерантность против насилия. Казалось бы, уж они-то точно не должны симпатизировать радикальному режиму, демонстративно игнорирующему принятые на Западе личные права и свободы, обесценивающему женщин и жестоко расправляющемуся с инакомыслящими. Впрочем, "казалось бы" тут ключевое слово.

[ + – ] Кабул. Занятия в одной из школ для девочек. Обратите внимание на то, что ученицы одеты в соответствии с предписаниями исламского дресс-кода. Источник: Аурагх Рамдан, страничка в соцсети Facebook.

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Как бы странно это ни звучало, именно либеральная молодежь, выросшая в демократических странах, привыкшая принимать как данность свободу слова, свободу вероисповедания, неприкосновенность частного жилья и право распоряжаться собственным телом, первой обрадовалась, когда президент США Джо Байден обнародовал решение о выводе войск из Афганистана.

[ + – ] Скриншот телепередачи на афганском ТВ. Женщина-ведущая, одетая согласно исламскому дресс-коду, берет интервью у представителя победившего в гражданской войне радикального движения "Талибан".

[ + – ] Придя к власти в стране талибы не закрыли ни одного телеканала, но потребовали, чтобы женщины-телеведущие надевали никаб в соответствии с предписаниями исламского дресс-кода.

И на заявления европейских политиков, резко осуждающих действия "Талибана", эта молодежь реагировала неоднозначно. Появилось много комментариев о том, что, мол, не нужно с позиции силы навязывать афганцам несвойственные им ценности. Ну не хотят они западной демократии, так оставьте их в покое.

Вопрос о том, должно ли человечество придерживаться какой-то единой системы ценностей, и подходит ли для этого демократическая система, возник очень давно. Казалось, что после Второй мировой на него наконец-то дан утвердительный ответ: общие ценности означают безопасность. Вы относительно спокойно живете в своей городской квартире или в доме, потому что окружающие ценят неприкосновенность частной собственности.

Социум считает это важным. Вы без страха отводите детей в школу и сами прогуливаетесь по улицам благодаря тому, что ценностью считается человеческая жизнь и неприкосновенность тела. Тот, кто вламывается в чужие дома, нападает в подворотнях, грабит, насилует, убивает, признается преступником и должен понести наказание.

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Именно поэтому зло не распространяется так быстро и не достигает таких масштабов, как зло, разрешенное или возведенное в правило. Мало кто способен сохранять спокойствие, когда у него на глазах совершают насилие. Главным мотиватором, заставляющим нас отреагировать, зачастую оказывается простая мысль: сегодня это происходит с посторонним, а завтра может случиться с близким мне человеком и даже со мной.

Можно сколько угодно критиковать общество, созданное на основе демократических ценностей. Приводить примеры неэффективности его систем саморегулирования, всепоглощающей тяги к потребительству и так далее. Да, демократия не всегда гуманна, но ничего более гуманного люди еще не придумали.