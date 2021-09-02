Перевірка "Талібаном". Чому ліберальність західного суспільства — лише ілюзія

Будь-який законний великий бізнес залежить від громадської думки. Власників соціальних мереж це стосується перш за все. Альфа й омега їхньої успішності — позитивне ставлення користувачів. До того ж в їхньому розпорядженні найтехнологічніші та найточніші барометри настроїв мас.

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Хочете знати, як насправді відреагувала світова громадськість на те, що рух "Талібан" прийшов до влади в Афганістані? Відповідь на це питання потрібно шукати не в промовах політиків і політологів, а в тактичних рішеннях власників соціальних мереж.

Поки державні мужі перед камерами телевізійників проголошували дуже близькі за змістом промови про те, що весь цивілізований світ готовий встати на захист демократичних цінностей, соціальні мережі відреагували аж ніяк не є однорідно. Facebook, а також пов'язані з ним Instagram і WhatsApp, оголосили, що мають намір блокувати будь-який контент, що виходить від "Талібану".

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Представники Twitter, навпаки, підкреслили, що не робитимуть цього.

Судячи з результатів вимірів відразу декількох мережевих міжнародних маркетингових бюро, серед ліберально налаштованої молоді в США і країнах Західної Європи саме Twitter користується найбільшою популярністю.

[ + – ] Твітер-акаунт руху "Талібан"

Звичайно, його власники більше за інших зацікавлені догодити тим, кого називають progressives (громадськість, яка прогресивно мислить). Вони завжди виступали за інклюзивність проти дискримінації, за толерантність проти насильства. Здавалося б, вже вони точно не повинні симпатизувати радикальному режиму, який демонстративно ігнорує ухвалені на Заході особисті права і свободи, знецінює жінок і жорстоко розправляється з інакомислячими. Утім, "здавалося б" тут ключове слово.

[ + – ] Кабул. Заняття в одній зі шкіл для дівчаток. Зверніть увагу на те, що учениці одягнені відповідно до приписів ісламського дрес-коду. Джерело: Аурагх Рамдан, сторінка в соцмережі Facebook.

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Як би дивно це не звучало, саме ліберальна молодь, яка виросла в демократичних країнах, яка звикла приймати як даність свободу слова, свободу віросповідання, недоторканність приватного житла і право розпоряджатися власним тілом, першою зраділа, коли президент США Джо Байден оприлюднив рішення про виведення військ з Афганістану.

[ + – ] Скріншот телепередачі на афганському ТВ. Жінка-ведуча, одягнена згідно з ісламським дрес-кодом, бере інтерв'ю у представника радикального руху "Талібан", який переміг у громадянській війні.

[ + – ] Прийшовши до влади в країні таліби не закрили жодного телеканалу, але вимагали, щоб жінки-телеведучі вдягали нікаб відповідно до приписів ісламського дрес-коду.

І на заяви європейських політиків, які різко засуджують дії "Талібану", ця молодь реагувала неоднозначно. З'явилося багато коментарів про те, що, мовляв, не потрібно з позиції сили нав'язувати афганцям невластиві їм цінності. Ну не хочуть вони західної демократії, так дайте їм спокій.

Питання про те, чи повинне людство дотримуватися якоїсь єдиної системи цінностей, і чи підходить для цього демократична система, виникло дуже давно. Здавалося, що після Другої світової на нього нарешті отримали позитивну відповідь: спільні цінності означають безпеку. Ви відносно спокійно живете у своїй міській квартирі або в будинку, тому що навколишні цінують недоторканність приватної власності.

Соціум вважає це важливим. Ви без страху відводите дітей в школу і самі прогулюєтеся по вулицях завдяки тому, що цінністю вважається людське життя і недоторканність тіла. Той, хто вривається в чужі будинки, нападає в підворіттях, грабує, ґвалтує, вбиває, визнається злочинцем і повинен понести покарання.

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Саме тому зло не поширюється так швидко і не досягає таких масштабів, як зло, дозволене або зведене в правило. Мало хто здатний зберігати спокій, коли в нього на очах скоюють насильство. Головним мотиватором, який змушує нас відреагувати, часто стає проста думка: сьогодні це відбувається зі стороннім, а завтра може трапитися з близькою мені людиною і навіть зі мною.

Можна скільки завгодно критикувати суспільство, створене на основі демократичних цінностей. Наводити приклади неефективності його систем саморегулювання, всепоглинальної тяги до споживацтва і так далі. Так, демократія не завжди гуманна, але нічого більш гуманного люди ще не вигадали.