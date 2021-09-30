Англичанке гадят. Есть ли в топливном коллапсе Британии "русский след"?

Читаю новости из Британии и создается впечатление, что в отношении старушки Англии внезапно и без объявления войны начало действовать древнее индейское проклятие. Или индийское — без разницы.

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Посудите сами — по каким-то причинам ветер в Северном море стих и ветряки вырабатывают минимум энергии. Хотя на ветряные электростанции на островах приходится всего 13 или 18 процентов генерации, все равно, получилось так себе.

А неделей-двумя ранее из-за пожара на подстанции был поврежден один из двух кабелей, по которым из Франции под Ла Маншем британцам гонят электричество. Исчезли два из трех гигаватта импорта, один вроде бы потом вернули, третий появится обратно только в марте следующего года.

В итоге, на недавнем пике цена на электричество в Британии в семь раз превышала показатель годовалой давности.

Дальше — на восьми из десяти заправок исчез бензин, кое-где по этому поводу даже были драки. Мясные заводы трубят о том, что скоро в магазинах исчезнет мороженное мясо, да и с молочкой намечаются проблемы. Пора, мол, британцам сбить свою спесь и идти в магазины запасаться солью и спичками.

Потому что deficit. Шутка. Топливо есть, но есть и дикий дефицит водителей тур и заправщиков и развозить его некому — вроде не хватает сто тысяч шоферов. Там целый комплекс причин этого.

"Бритиш Петролеум" объявила о дефиците топлива на трети ее АЗС в Великобритании — 400 из 1200. Компания "EG Group" заявила, что ограничит объем топлива, продаваемого в одни руки, суммой в 30 фунтов стерлингов.

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Власти объявили о выдаче пяти тысяч краткосрочных виз для иностранных водителей и призвали население не скупать бензин. Англичане, не будь дураками, побежали срочно все скупать. Все-таки наши люди!

А с мясом еще проще — из-за дорогого газа невыгодно производить сухой лед для перевозки мяса — его вроде бы гонят, как побочный продукт производства на заводах по производству удобрений. А британский производитель удобрений CF Industries уже анонсировал закрытие двух своих заводов.

С молочными продуктами проще — развозить некому. Британский McDonald's вроде бы временно отказался от молочных коктейлей из-за периодических срывов с поставками молока.

Помимо электричества ничего серьезного, но все произошло одновременно. Ну и газ еще подорожал, да. BBC называет ситуацию в Британии идеальным штормом и намекает на происки русских.

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